Немецкий тюнер Irmscher доработал китайский электромобиль Leapmotor B10

В основе доработанной версии лежит модификация B10 Pro Max с батареей емкостью 67,1 кВт·ч и 218-сильным электромотором на задней оси. Тюнеры Irmscher не стали вмешиваться в техническую начинку, сосредоточившись на шасси и дизайне.

Главные изменения скрыты в ходовой части: благодаря установке новых пружин дорожный просвет уменьшился на 30 мм (1,1 дюйма). Это, по заявлению Irmscher, улучшило управляемость, уменьшило крены кузова и сделало рулевое управление более "острым". Автомобиль также получил эксклюзивные 19-дюймовые легкосплавные диски.

Внешность B10 Dynamic дополняют черные графические полосы на дверях и задних крыльях, черные зеркала и обвес. Салон также был доработан: появилась декоративная прострочка, а на алюминиевой табличке в салоне указан порядковый номер автомобиля из 500 запланированных.

Цена на специальную версию составляет €38,5 тыс (3,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

