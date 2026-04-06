«Нештрафуемый порог снизился с 20 до 10 км/ч»: в России разоблачили фейк

«На самом деле никакого изменения порога скорости, после которого начисляют штрафы, не было», — говорится в публикации.

«МК Новосибирск» пишет о том, что с 1 апреля 2026 года ГИБДД внедрила новый подход к превышению скорости в пределах 10−20 км/ч. В ведомстве подчеркнули: автоматических штрафов за такое нарушение по-прежнему нет — ответственность наступает только при превышении более 20 км/ч. Диапазон 10−20 км/ч выделен для аналитики. В Научном центре безопасности дорожного движения МВД пояснили: это позволит точечно работать с аварийными участками — у школ, переходов и в жилых зонах, где даже небольшое превышение критично. Пилотные проекты в регионах уже показали снижение аварийности там, где водители стали внимательнее к скорости.

В ГИБДД Чеченской Республики также опровергли массовые изменения в ПДД. Так, сведения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч с 1 апреля 2026 года не соответствуют действительности.

