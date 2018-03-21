Netflix снимет шоу про быстрые машины, которые выглядят медленными
Стриминговый видеосервис Netflix выпустит собственное автомобильное шоу под названием Fastest Car. Оно расскажет про субкультуру «слиперов». Трейлер передачи, первый эпизод которой выйдет 6 апреля, опубликован на YouTube-канале Netflix UK & Ireland.
Каждый эпизод нового шоу будет рассказывать о трех «слиперах» — мощных машинах, внешне не отличающихся от обычных моделей, которые будут противостоять лучшим суперкарам в мире. В описании к ролику приводится несколько таких автомобилей: Honda CRX 1984 года, который быстрее Ferrari California, и минивэн Pontiac, объезжающий Porsche 911 GT3.
25 февраля текущего года начался показ 25 сезона одной из самых известных автомобильных программ в мире — Top Gear. Всего в этом году выйдет шесть эпизодов, а ведущие — Мэтт Леблан, Крис Харрис и Рори Рид — будут ездить на BMW M5, Alfa Romeo Stelvio, Kia Stinger, McLaren 720S, Honda Civic Type R и Lexus LC 500.