Появился трейлер нового сезона Top Gear: суперкары, вездеходы и Кен Блок

Корпорация BBC опубликовала трейлер 25-го сезона шоу Top Gear. Первый эпизод покажут весной текущего года.

В новом сезоне примет участие прежний состав ведущих – Мэтт Леблан, Крис Харрис и Рори Рид. В шоу они будут ездить на новой BMW M5, Alfa Romeo Stelvio, Kia Stinger, McLaren 720S, Honda Civic Type R, Lexus LC, а также восьмицилиндровых суперкарах Ford Mustang, Jaguar F-Type и Chevrolet Corvette.

Кроме того, в одном из эпизодов появится Кен Блок, который будет ездить на внедорожном багги в роли полицейского. В трейлере также показаны гонки на мотоциклах и вездеходах.

Первый сезон Top Gear с новыми ведущими, после ухода Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя, показали в мае 2016 года. Тогда в передаче также участвовал Крис Эванс, которого раскритиковали фанаты шоу, а Леблан обвинил его в «грубости и холодном отношении» к своим соведущим. В итоге Эвансу пришлось уйти из «Топ Гира».