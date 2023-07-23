Гиперкар Rimac Nevera стал рекордсменом Гудвуда

Электромобиль оказался быстрейшей серийной моделью трассы

Хорватский гиперкар Rimac Nevera стал рекордсменом трассы в Гудвуде. Каждое лето в Великобритании проходит один из самых известных и популярных праздников автоспорта — Фестиваль скорости в Гудвуде, который собирает современные и исторические автомобили из самых разных гоночных серий, лучших пилотов мира и разнообразные дорожные модели. В рамках мероприятия традиционно проводятся заезды по трассе подъёма на холм, где участники ежегодно сражаются за лучшее время. В нынешнем году таким рекордсменом стал Rimac Nevera.