Гиперкар Rimac Nevera стал рекордсменом Гудвуда

Гиперкар Rimac Nevera стал рекордсменом ГудвудаЭлектромобиль оказался быстрейшей серийной моделью трассы
Хорватский гиперкар Rimac Nevera стал рекордсменом трассы в Гудвуде. Каждое лето в Великобритании проходит один из самых известных и популярных праздников автоспорта — Фестиваль скорости в Гудвуде, который собирает современные и исторические автомобили из самых разных гоночных серий, лучших пилотов мира и разнообразные дорожные модели. В рамках мероприятия традиционно проводятся заезды по трассе подъёма на холм, где участники ежегодно сражаются за лучшее время. В нынешнем году таким рекордсменом стал Rimac Nevera.
В прошлом году главный тест-пилот Rimac по тестированию и разработке Мирослав Зрнчевич радовал собравшихся в Гудвуде зрителей эффектными заносами и дымными проездами, но на сей раз гонщик сосредоточился на точном пилотировании.
«Подъём на узкий холм в Гудвуде с его крутыми поворотами и слепыми участками на самом деле является одним из самых страшных мест для быстрой езды на автомобиле. Но это год рекордов для Nevera, и подъём на холм в Гудвуде стал ещё одним вызовом, который нужно было преодолеть», — отметил Зрнчевич.
«Десятки тысяч зрителей на трассе и миллионы онлайн наблюдали за заездами — я счастлив, что продемонстрировал невероятную работу команды дизайнеров и инженеров с ещё одним подтверждённым рекордом для этого революционного автомобиля», — добавил гонщик. Электромобиль преодолел зачётную дистанцию Supercar Shootout за 49,32 секунды. Это время сделало Rimac Nevera самым быстрым серийным автомобилем в истории Фестиваля скорости в Гудвуде.