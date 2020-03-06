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6 марта, 17:21

Новый Audi A3 доберется до России к концу года

Хэтчбек предложат с двумя бензиновыми двигателями на выбор

Алексей Носаченко
Хэтчбек Audi A3 Sportback нового поколения появится в России ближе к концу 2020 года. Модель будет доступна с двумя бензиновыми двигателями на выбор — мощность 150 или 190 лошадиных сил.

По словам российского представительства Audi, хэтчбек A3 Sportback нового поколения появится в салонах дилеров марки в четвертом квартале этого года. Нам предложат машины с бензиновыми моторами: 1.4 TFSI на 150 сил и 2.0 TFSI мощностью 190 сил. В Европе набор агрегатов отличается: 1.5 TFSI мощностью 150 лошадиных сил либо двухлитровый дизель TDI в двух вариантах форсировки (116 и 150 сил).

Новый A3 Sportback стал больше, просторнее и экологичнее. Изменился дизайн, и теперь хэтчбек больше похож на старшие модели. Для обивки сидений A3 впервые используют текстиль, полученный из переработанных пластиковых бутылок. На один комплект сидений уходит около 45 бутылок объемом 1,5 литра, а еще 62 требуется для изготовления напольного покрытия.

В список оснащения хэтчбека войдет спортивная подвеска (идет в базе с пактом S Line), адаптивные амортизаторы, виртуальная приборная панель диагональю 12,3 дюйма и 10,5-дюймовый центральный экран. Кроме того, A3 обзаведется расширенным списком электронных систем безопасности.

Российские цены будут объявлены ближе к началу продаж.