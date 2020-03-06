Новый Audi A3 доберется до России к концу года

По словам российского представительства Audi, хэтчбек A3 Sportback нового поколения появится в салонах дилеров марки в четвертом квартале этого года. Нам предложат машины с бензиновыми моторами: 1.4 TFSI на 150 сил и 2.0 TFSI мощностью 190 сил. В Европе набор агрегатов отличается: 1.5 TFSI мощностью 150 лошадиных сил либо двухлитровый дизель TDI в двух вариантах форсировки (116 и 150 сил).

Новый A3 Sportback стал больше, просторнее и экологичнее. Изменился дизайн, и теперь хэтчбек больше похож на старшие модели. Для обивки сидений A3 впервые используют текстиль, полученный из переработанных пластиковых бутылок. На один комплект сидений уходит около 45 бутылок объемом 1,5 литра, а еще 62 требуется для изготовления напольного покрытия.