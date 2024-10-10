Новый AC Ace: классический дизайн и двигатель от Ford Focus ST

Британская фирма AC Cars, в прошлом году вернувшая к жизни культовую AC Cobra, решила реинкарнироваь и предтечу — родстер Ace (1953—1963). Новика сочетает в себе классический дизайн, не менее классическую конструкцию и современный силовой агрегат. Последним выступает «турбочетверка» 2.3 от Ford Focus ST, сопряженная с шестиступенчатой «механикой». Отдача агрегата составляет 304 лошадиные силы и 375 Нм крутящего момента. До ста новый AC Ace разгоняется за 4,6 секунды, тогда как Cobra GT Roadster требуется 3,4.