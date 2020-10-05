Европейские спорткары с американскими «мускулами»

Ценности Старого Света: элегантный дизайн, тщательная настройка шасси… И мотор V8 из США

Спорткар, рожденный в Европе и при этом оснащенный большой американской «восьмеркой», напоминает блюдо, вынужденно приготовленное из слишком разных ингредиентов. Но ведь не каждая компания может позволить себе самостоятельную разработку двигателя или покупку агрегатов у одного из европейских грандов. С простыми как грабли заокеанскими V8, чья принципиальная конструкция за десятилетия менялась очень мало, история другая — стоят они недорого и при всей своей харизматичной архаике весьма «мускулисты». Многочисленные примеры доказали эффективность симбиоза европейского шасси и американской мощи, хотя, конечно, есть и исключения.