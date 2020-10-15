Acura показала новый MDX

Как и предполагалось, Acura MDX сменил платформу. Это та же «тележка», что и у нового TLX, с передней подвеской на двойных поперечных рычагах. Кроссовер стал ниже и шире, а в колесной базе прибавил почти 76 миллиметров (до 2896).

Вкупе с удлинённым капотом, увеличенным на 152 миллиметра «расстоянием престижа» от лобового стекла до передней оси (в англоязычных странах его обозначают термином dash-to-axle) и сдвинутой к корме кабиной, всё это придало общему силуэту большей стремительности.