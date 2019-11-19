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17:05

Alfa Romeo Stelvio и Giulia улучшили «мультимедийку»

Представлены обновленные модели для североамериканского рынка

На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютируют обновленный седан Alfa Romeo Giulia и кроссовер Stelvio. Обе модели получили ряд визуальных изменений экстерьера и интерьера и новое оборудование — в том числе мультимедийную систему с улучшенной графикой. Для топового Stelvio Quadrifoglio предложили набор деталей из углепластика.

Салон Alfa Romeo Stelvio и Giulia слегка преобразился за счет полностью новой центральной консоли, другого рычага коробки передач с изображением итальянского флага у основания, поворотного переключателя и иного руля в стиле гоночных машин. Увеличился размер отсека под мобильный телефон, а у Giulia — размер подстаканников.

В стандартное оснащение теперь включена семидюймовая цифровая «приборка» и мультимедийный комплекс с экраном диагональю 8,8 дюйма. Система получила более быстрый процессор и улучшенную графику с интерактивными виджетами. Вдобавок появилась новая вкладка с данными о динамике, а также несколько профилей для сохранения персональных настроек. Медиасистема подключена к облаку и позволяет с помощью смартфона найти машину на стоянке или связаться с экстренными службами.

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Расширен перечень электронных помощников ADAS, которые обеспечивают второй уровень автономности по классификации SAE. В список входят ассистент движения по шоссе и в пробке, функция распознавания знаков, система удержания в полосе, мониторинга слепых зон и предупреждения о фронтальном столкновении, а также контроля за состоянием водителя.

Для Alfa Romeo Stelvio и Giulia предложено несколько стайлинг-пакетов: элементы декора можно окрасить в цвет кузова или в контрастный темный оттенок, а модификации Quadrifoglio украсить карбоновой решеткой радиатора и боковыми зеркалами, а также чернеными эмблемами. В палитре цветов кузова — два новых оттенка: Anodized Blue и Lunare White. Для «Джулии» впервые доступен зеленый Verde Visconti Metallic.

Гамма силовых установок Stelvio и Giulia осталась без изменений. Базовый мотор — 280-сильная двухлитровая «турбочетверка» 2.0; «заряженные» Quadrifoglio оснащены 2,9-литровым твин-турбо V6 мощностью 510 сил и 600 Нм крутящего момента. Stelvio с таким двигателем разгоняется до «сотни» за 3,8 секунды, Giulia — за 3,9.