Alfa Romeo Stelvio и Giulia улучшили «мультимедийку»

Расширен перечень электронных помощников ADAS, которые обеспечивают второй уровень автономности по классификации SAE. В список входят ассистент движения по шоссе и в пробке, функция распознавания знаков, система удержания в полосе, мониторинга слепых зон и предупреждения о фронтальном столкновении, а также контроля за состоянием водителя.

Для Alfa Romeo Stelvio и Giulia предложено несколько стайлинг-пакетов: элементы декора можно окрасить в цвет кузова или в контрастный темный оттенок, а модификации Quadrifoglio украсить карбоновой решеткой радиатора и боковыми зеркалами, а также чернеными эмблемами. В палитре цветов кузова — два новых оттенка: Anodized Blue и Lunare White. Для «Джулии» впервые доступен зеленый Verde Visconti Metallic.