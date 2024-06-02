Alpina показала первую фотографию таинственной новой модели

С учётом того, что в число последних новинок BMW вошло новое поколение 5 Series, не исключено, что именно эта модель и пройдёт через руки мастеров из Бухлоэ. О том, что Alpina не станет дорабатывать электромобили i5, красноречиво заявляет тизер с выхлопом, которого просто нет у моделей с электрической силовой установкой.