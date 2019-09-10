Audi RS7 Sportback стал 600-сильным гибридом

Впервые RS 7 Sportback можно заказать не только с четырех-, но и с пятиместным салоном — вместо отформованного под два кресла заднего дивана у таких машин будет полноценный задний ряд.

Продажи нового RS7 Sportback начнутся в Европе одновременно с RS6 Avant — в конце этого года.