Audi RS7 Sportback стал 600-сильным гибридом

Audi RS 7 Sportback — первый лифтбек Audi с расширенным кузовом и колесными арками: прибавка по сравнению с «гражданской» A7 составляет 40 миллиметров. Передняя часть кузова с безрамочной решеткой радиатора Singleframe и увеличенными воздухозаборниками по краям бампера оформлена в стиле RS6 Avant. Сзади установлен выдвижной спойлер, который активируется на скорости более 100 километров в час.
Лифтбек RS 7 Sportback оснащается «битурбовосьмеркой» 4.0 TFSI, которая выдает 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Двигатель оборудован 48-вольтовым стартер-генератором, рекуперирующим до 12 киловатт энергии, системой отключения половины цилиндров при малых нагрузках и функцией старт-стоп, которая полностью глушит ДВС на скорости до 22 километров в час или при движении накатом в диапазоне скоростей от 55 до 160 километров в час. Гибридная надстройка позволяет сэкономить 0,8 литра топлива на 100 километров.
До «сотни» новый RS 7 Sportback разгоняется за 3,6 секунды. Максималка в 250 км/ч может быть сдвинута до 280 или 305 км/ч. Расход топлива в комбинированном режиме — 11,4-11,6 литра на 100 километров.
Пару «восьмерке» составляет восьмидиапазонный «автомат» с оптимизированными таймингами переключений и лонч-контролем. Полноприводная трансмиссия quattro по умолчанию делит момент в соотношение 40:60 в пользу задней оси, но при пробуксовке может направить до 70 процентов тяги на переднюю ось и до 85 на заднюю. Активный задний дифференциал и подруливающие задние колеса доступны только в составе опциональных пакетов Dynamic и Dynamic plus.
Уже в базе Audi RS 7 Sportback оборудован адаптивной пневмоподвеской. В стандартном положении дорожный просвет лифтбека на 20 миллиметров ниже, чем у A7, а на скоростях больше 110 километров в час он становится еще на 10 миллиметров ниже. Также кузов при необходимости можно приподнять на 20 миллиметров. За доплату лифтбек укомплектуют адаптивной подвеской на стальных пружинах Dynamic Ride Control (DRC), у которой передние и задние амортизаторы по диагонали связаны гидравлическим контуром с центральным клапаном. Во время прохождения поворотов электроника может регулировать маслопоток во внешнем к повороту переднем амортизаторе, уменьшая крены и угловые движения оттносительно горизонтальной оси.
В оснащение нового Audi RS 7 Sportback также вошел селектор режимов движения Audi drive select с шестью, в том числе двумя настраиваемыми RS1 и RS2, профилями, 21-дюймовые колеса, медиакомлекс MMI со специфическими для RS-моделей вариантами вывода информации, цифровая приборная панель. Дополнительно доступны отделка салона кожей Valcona с узором в виде сот и перфорацией, а также дизайнерские пакеты оформления интерьера.
Впервые RS 7 Sportback можно заказать не только с четырех-, но и с пятиместным салоном — вместо отформованного под два кресла заднего дивана у таких машин будет полноценный задний ряд.
Продажи нового RS7 Sportback начнутся в Европе одновременно с RS6 Avant — в конце этого года.