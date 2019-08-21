Audi показала новый 600-сильный универсал

От стандартного универсала «заряженный» вариант можно отличить по увеличенной колее и расширенным на 40 миллиметров колесным аркам, спортивному обвесу, массивным воздухозаборникам спереди и заднему диффузору. Колеса – 22-дюймовые, с ярко-красными тормозными суппортами и карбон-керамическими дисками.

В «базе» универсал получил светодиодную оптику, а матичные фары доступны в качестве опции. Салон оформлен в RS-стиле: руль с «подрезанной» нижней частью, кресла с развитой поддержкой и вентиляцией, иная графика виртуальной панели приборов и декоративные вставки из натурального дерева.