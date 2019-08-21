Audi показала новый 600-сильный универсал

В движение RS6 Avant приводит доработанный двигатель от модели прежнего поколения – это четырехлитровый битурбомотор V8 с отдачей 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, который теперь работает с 48-вольтовым стартер-генератором. Для сравнения, агрегат универсала предыдущего поколения выдавал 560 сил и 700 Нм крутящего момента. Соответственно, новинка быстрее разгоняется от 0 до 100 километров в час: 3,6 секунды против 3,9 у предшественника. Максимальная скорость, как и прежде, ограничена электроникой на отметке 250 километров в час, но за доплату ограничитель можно сдвинуть на 280 или 305 километров в час.
RS6 Avant получил восьмидиапазонный «автомат» и систему полного привода quattro. В список стандартного оборудования входят активный задний дифференциал, полноуправляемое шасси и по-спортивному настроенная пневмоподвеска. Последняя способна приподнять кузов над дорогой на 20 миллиметров при движении на невысокой скорости, а при разгоне свыше 120 километров в час клиренс уменьшается на 10 миллиметров. Дополнительно можно заказать электронноуправляемые амортизаторы Dynamic Ride Control и дифференциал quattro sport с системой векторизации тяги.
Ездовая электроника имеет шесть режимов: помимо комфортного, автоматического, динамического и экономичного есть два настраиваемых, RS1 и RS2. Водитель может регулировать не только отклик педали, остроту руля и жесткость подвески, но и звучание выхлопа.
От стандартного универсала «заряженный» вариант можно отличить по увеличенной колее и расширенным на 40 миллиметров колесным аркам, спортивному обвесу, массивным воздухозаборникам спереди и заднему диффузору. Колеса – 22-дюймовые, с ярко-красными тормозными суппортами и карбон-керамическими дисками.
В «базе» универсал получил светодиодную оптику, а матичные фары доступны в качестве опции. Салон оформлен в RS-стиле: руль с «подрезанной» нижней частью, кресла с развитой поддержкой и вентиляцией, иная графика виртуальной панели приборов и декоративные вставки из натурального дерева.