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10:17

Audi показала новый 600-сильный универсал

В США прошла премьера модели RS6 Avant, которая доберется до России в 2020 году

Audi RS6 Avant сменил поколение: он стал мощнее и динамичнее по сравнению с предшественником. Пока представлена версия для американского рынка, однако уже в сентябре на автосалоне во Франкфурте состоится европейский дебют. Европейцы получат «заряженный» универсал до конца 2019 года, а в России автомобиль появится в первой половине следующего года.

В движение RS6 Avant приводит доработанный двигатель от модели прежнего поколения – это четырехлитровый битурбомотор V8 с отдачей 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, который теперь работает с 48-вольтовым стартер-генератором. Для сравнения, агрегат универсала предыдущего поколения выдавал 560 сил и 700 Нм крутящего момента. Соответственно, новинка быстрее разгоняется от 0 до 100 километров в час: 3,6 секунды против 3,9 у предшественника. Максимальная скорость, как и прежде, ограничена электроникой на отметке 250 километров в час, но за доплату ограничитель можно сдвинуть на 280 или 305 километров в час.

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RS6 Avant получил восьмидиапазонный «автомат» и систему полного привода quattro. В список стандартного оборудования входят активный задний дифференциал, полноуправляемое шасси и по-спортивному настроенная пневмоподвеска. Последняя способна приподнять кузов над дорогой на 20 миллиметров при движении на невысокой скорости, а при разгоне свыше 120 километров в час клиренс уменьшается на 10 миллиметров. Дополнительно можно заказать электронноуправляемые амортизаторы Dynamic Ride Control и дифференциал quattro sport с системой векторизации тяги.

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Ездовая электроника имеет шесть режимов: помимо комфортного, автоматического, динамического и экономичного есть два настраиваемых, RS1 и RS2. Водитель может регулировать не только отклик педали, остроту руля и жесткость подвески, но и звучание выхлопа.

От стандартного универсала «заряженный» вариант можно отличить по увеличенной колее и расширенным на 40 миллиметров колесным аркам, спортивному обвесу, массивным воздухозаборникам спереди и заднему диффузору. Колеса 22-дюймовые, с ярко-красными тормозными суппортами и карбон-керамическими дисками.

В «базе» универсал получил светодиодную оптику, а матичные фары доступны в качестве опции. Салон оформлен в RS-стиле: руль с «подрезанной» нижней частью, кресла с развитой поддержкой и вентиляцией, иная графика виртуальной панели приборов и декоративные вставки из натурального дерева.