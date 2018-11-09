BMW раскрыла информацию о новой M8

Под капотом BMW M8 разместится 4,4-литровый твин-турбо V8, мощностью около 600 лошадиных сил. Двигатель получил модернизированный впускной коллектор, особую систему охлаждения, способную выдерживать тепловые нагрузки во время заездов по треку, и выхлоп с управляемыми заслонками. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» M Steptronic. Динамические характеристики модели пока не сообщаются, но по словам главы отдела разработок BMW Дирка Хакера, «Эм-восьмая» будет значительно быстрее M850i xDrive — она на разгон до «сотни» тратит 3,7 секунды.

Первым на рынок выйдет купе M8. Произойдет это в 2019 году. Следом за ним последуют кабриолет и четырехдверка M8 GranCoupe.