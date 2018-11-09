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10:19

BMW раскрыла информацию о новой M8

Топовая «восьмерка» получит полный привод от M5, специфические настройки шасси и три типа кузова

Компания BMW начала заключительную фазу тестирования нового M8 и раскрыла некоторую техническую информацию о новинке. Так, топовая «восьмерка» получит полный привод от M5 с возможностью отключения передней оси, специфические настройки шасси, активный M-дифференциал и три типа кузова. Рыночный запуск BMW M8 Coupe запланирован на следующий год.

В основу «Эм-восьмой» ляжет аналогичная обычной 8 серии модульная платформа CLAR с двухрычажной подвеской спереди и пятирычажной сзади. Для нее скорректировали кинематику и эластокинематику, расширили переднюю колею, увеличили жесткость резиновых креплений и стабилизаторов. Электромеханическое рулевое управление M Servotronic от BMW M5 также адаптировали под особенности новой модели. Двухдверка отличается более низким центром тяжести и идеальным распределением массы между осями — 50:50.

BMW M8 укомплектую адаптивной подвеской с электронноуправляемыми амортизаторами, активным M-дифференциалом, полным приводом xDrive с динамическим распределим момента между осями и M-тормозами с 395-миллиметровыми дисками и шестипоршневыми фиксированными суппортами спереди и 380-миллиметровыми дисками и плавающими суппортами сзади. Опцией будут карбон-керамические механизмы с дисками размером 400 и 380 миллиметров.

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Под капотом BMW M8 разместится 4,4-литровый твин-турбо V8, мощностью около 600 лошадиных сил. Двигатель получил модернизированный впускной коллектор, особую систему охлаждения, способную выдерживать тепловые нагрузки во время заездов по треку, и выхлоп с управляемыми заслонками. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» M Steptronic. Динамические характеристики модели пока не сообщаются, но по словам главы отдела разработок BMW Дирка Хакера, «Эм-восьмая» будет значительно быстрее M850i xDrive — она на разгон до «сотни» тратит 3,7 секунды.

Первым на рынок выйдет купе M8. Произойдет это в 2019 году. Следом за ним последуют кабриолет и четырехдверка M8 GranCoupe.

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