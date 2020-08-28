Ford Mustang Mach-E использовали для создания музыки

Электрокар выступил в необычном амплуа – стал «музыкальным инструментом», с помощью которого Меттью Дир создал композицию под названием «New Breed» (дословный перевод: «новая порода»). Весь трек скомпонован из звуков, которые издает Mustang Mach-E 1400. Получилась эдакая гипнотическая электронная аранжировка, сочетающаяся с мужским вокалом.
По словам диджея, звуки, которые издаёт электрический e-Mach оказались «круче, чем я думал». «Они очень кинематографические, в них есть что-то научно-фантастическое, — рассказал Дир. — Все эти шумы, которые издает электрокар, отражают современную музыкальность». Трек, записанный диджеем, доступен в Apple Music, Spotify, Deezer, SoundCloud и на YouTube.
Видео: Ford
Ford Mustang Mach-e дебютировал осенью прошлого года, тогда же были объявлены цены. Базовая версия с приводом на заднюю ось обойдется покупателям в 43 тысячи долларов, а исполнение First Edition с полным приводом, панорамной крышей с инфракрасной защитой и расширенным списком оборудования обойдётся в 59,9 тысячи долларов.