Ford Mustang Mach-E использовали для создания музыки

По словам диджея, звуки, которые издаёт электрический e-Mach оказались «круче, чем я думал». «Они очень кинематографические, в них есть что-то научно-фантастическое, — рассказал Дир. — Все эти шумы, которые издает электрокар, отражают современную музыкальность». Трек, записанный диджеем, доступен в Apple Music, Spotify, Deezer, SoundCloud и на YouTube.