Футуристичная новая «Буханка» все-таки станет реальной

Футуристичная новая «Буханка» все-таки станет реальнойПравда, займется постройкой внедорожника не УАЗ, а энтузиасты с YouTube
Воплотить проект Давыдова в жизнь решились блогеры с YouTube-канала «Машинаторы», профиль которых – постройка самодельных реплик суперкаров, включая их необычные вариации. Они связались с самим дизайнером, который дал добро на постройку «Буханки», прислал 3D-модель для работы (правда, без мелких деталей), а также пообещал посодействовать и разработать дизайн интерьера.
В основу будущего фургона ляжет рама от обычной «Буханки», которую блогеры приобрели далеко не в идеальном состоянии. Покрытую коррозией раму снимут, после чего отвезут на пескоструйную обработку и затем покрасят. Кузов за исключением основы кабины будет построен с нуля с использованием панелей из композита, а пол блогеры позаимствуют у минивэна.
По планам авторов канала, проект новой «Буханки» будет завершен к столетию СССР в 2022 году. Внешне автомобиль будет копировать иллюстрации Давыдова, но сохранит практичность и надежность «уазовского» фургона, обещают они.
Тем временем Ульяновский автозавод продолжает выпускать новые версии классической «Буханки». В конце мая он представил кемпер под названием «Байкал», который выпустят небольшой партией на предприятии «Автодом».