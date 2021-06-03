Футуристичная новая «Буханка» все-таки станет реальной

По планам авторов канала, проект новой «Буханки» будет завершен к столетию СССР в 2022 году. Внешне автомобиль будет копировать иллюстрации Давыдова, но сохранит практичность и надежность «уазовского» фургона, обещают они.

Тем временем Ульяновский автозавод продолжает выпускать новые версии классической «Буханки». В конце мая он представил кемпер под названием «Байкал», который выпустят небольшой партией на предприятии «Автодом».