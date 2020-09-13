Запах нового автомобиля собираются запретить

Как сообщает Autocar, запах нового автомобиля в скором времени собираются запретить из-за ужесточающихся во всём мире правил содержания в покрытиях и материалах летучих органических соединений. В случае с интерьером нового автомобиля это ацетальдегид, акролеин, бензол, этилбензол, формальдегид, стирол, толуол и ксилол. Этот коктейль ароматов способен вызывать у многих людей раздражение глаз, головокружение, одышку, усталость и тошноту. Хуже того, они не исчезают просто так, а испаряются и снова поглощаются в зависимости от воздействия солнечных лучей.
После того, как более половины из 800 владельцев новых автомобилей, опрошенных Министерством транспорта Южной Кореи, заявили, что чувствовали недомогание из-за запаха в салоне, чиновники решили заняться ограничением использования летучих органических соединений. В Китае рекомендации по оценке качества воздуха в автомобилях были введены в 2012 году, а с 2021 года они станут обязательными к применению. Европейская экономическая комиссия занимается этим вопросом с 2014 года и скоро собирается выпустить соответствующий закон.