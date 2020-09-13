Запах нового автомобиля собираются запретить

Как сообщает Autocar, запах нового автомобиля в скором времени собираются запретить из-за ужесточающихся во всём мире правил содержания в покрытиях и материалах летучих органических соединений. В случае с интерьером нового автомобиля это ацетальдегид, акролеин, бензол, этилбензол, формальдегид, стирол, толуол и ксилол. Этот коктейль ароматов способен вызывать у многих людей раздражение глаз, головокружение, одышку, усталость и тошноту. Хуже того, они не исчезают просто так, а испаряются и снова поглощаются в зависимости от воздействия солнечных лучей.