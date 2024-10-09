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Опубликовано 09 октября 2024, 20:03
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Российские дилеры рассказали, когда в стране вновь подорожают автомобили

При этом снижения покупательского спроса игроки рынка не ожидают
Автомобили в России не подорожают еще примерно три-четыре месяца. С таким прогнозом выступил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Эксперт сообщил, что на складах многих дилерских центров скопилось достаточное количество новых машин, чтобы обеспечить покупательскую активность по нынешним ценам. В связи с этим, беспокоиться о повышение цен в ближайшие месяцы не нужно.
Российские дилеры рассказали, когда в стране вновь подорожают автомобили
© Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Анастасия Мельник

Другой специалист считает, что в ближайшие два-три месяца многие дилеры проиндексируют цены на новые автомобили из-за повышения ставки утильсбора. При этом импортеры будут компенсировать изменение цен за счет разных программ поддержки.

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Несмотря на изменения, произошедшие на российском авторынке, эксперты не ожидают снижения покупательской активности. По прогнозам специалистов, во втором осеннем месяце спрос на новые автомобили в стране продолжит оставаться стабильным.

В начале октября в России подорожали автомобили. Повышение цен произошло на фоне изменения ставки утильсбора.