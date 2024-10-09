Российские дилеры рассказали, когда в стране вновь подорожают автомобили

Опубликовано 09 октября 2024, 20:031 мин.
Российские дилеры рассказали, когда в стране вновь подорожают автомобилиПри этом снижения покупательского спроса игроки рынка не ожидают
Автомобили в России не подорожают еще примерно три-четыре месяца. С таким прогнозом выступил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Эксперт сообщил, что на складах многих дилерских центров скопилось достаточное количество новых машин, чтобы обеспечить покупательскую активность по нынешним ценам. В связи с этим, беспокоиться о повышение цен в ближайшие месяцы не нужно.
© Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Другой специалист считает, что в ближайшие два-три месяца многие дилеры проиндексируют цены на новые автомобили из-за повышения ставки утильсбора. При этом импортеры будут компенсировать изменение цен за счет разных программ поддержки.
Несмотря на изменения, произошедшие на российском авторынке, эксперты не ожидают снижения покупательской активности. По прогнозам специалистов, во втором осеннем месяце спрос на новые автомобили в стране продолжит оставаться стабильным.
В начале октября в России подорожали автомобили. Повышение цен произошло на фоне изменения ставки утильсбора.