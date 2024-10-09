Российские дилеры рассказали, когда в стране вновь подорожают автомобили

При этом снижения покупательского спроса игроки рынка не ожидают

Автомобили в России не подорожают еще примерно три-четыре месяца. С таким прогнозом выступил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Эксперт сообщил, что на складах многих дилерских центров скопилось достаточное количество новых машин, чтобы обеспечить покупательскую активность по нынешним ценам. В связи с этим, беспокоиться о повышение цен в ближайшие месяцы не нужно.