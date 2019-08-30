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14:17

Появилось изображение интерьера нового Jeep Grand Cherokee

Внедорожник получит радикальные изменения, включая поворотный переключатель скоростей

В инстаграме опубликовали фотографию документа, который выглядит как рекламный буклет, на котором изображен салон нового Jeep Grand Cherokee.

Судя по документу, опубликованному в инстаграме пользователем thejeep_guy, изменения в салоне будет довольно радикальными. В первую очередь, исчезнет традиционный рычаг переключения передач и вместо него внедорожник получит поворотную шайбу.

Также в документе говорится, что покупателям предложат новый 10,5-дюймовый дисплей цифровой приборной панели и новое четырехспицевое рулевое колесо. Вместо 8,4- и 7,0-дюймовых экранов мультимедийной системы появится 10,1-дюймовый.

Кроме того, производитель обновил кнопки управления стеклоподъемниками и регулировки сидений, консоль на потолке и дверные замки. Изменилась и кнопка выбора режима настройки подвески.

Jeep Grand Cherokee S-Limited для России

Новое поколение Jeep Grand Cherokee должны представить в следующем году, производство запустят весной 2021 года. В моторной гамме появится новый двухлитровый турбомотор, а также 5,7-литровый V8 - оба двигателя будут оснащены мягкой гибридной системой.