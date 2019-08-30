Появилось изображение интерьера нового Jeep Grand Cherokee

Судя по документу, опубликованному в инстаграме пользователем thejeep_guy, изменения в салоне будет довольно радикальными. В первую очередь, исчезнет традиционный рычаг переключения передач и вместо него внедорожник получит поворотную шайбу.

Также в документе говорится, что покупателям предложат новый 10,5-дюймовый дисплей цифровой приборной панели и новое четырехспицевое рулевое колесо. Вместо 8,4- и 7,0-дюймовых экранов мультимедийной системы появится 10,1-дюймовый.