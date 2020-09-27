Chevrolet привезет в Россию недорогой внедорожник и бизнес-седан

В интервью с «Автостатом» исполнительный директор «Келес Рус» Вадим Артамонов не назвал новые модели напрямую, но заявил, что в Россию привезут бизнес-седан и среднеразмерный внедорожник. В Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром» собирают автомобили, которые подходят под описание — это седан Chevrolet Malibu и внедорожник Trailblazer.
Chevrolet Trailblazer
Chevrolet Malibu казахстанской сборки — переднеприводный седан длиной 4935 миллиметров, который оснащается турбомоторами объёмом 1,5 литра (166 лошадиных сил, 250 Нм) и 2,0 литра (253 лошадиные силы, 353 Нм) в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». Оба двигателя адаптированы под бензин АИ-92. Цены на модель в Казахстане варьируются в диапазоне от 10 до 12,4 миллиона тенге (от 1,82 до 2,27 миллиона рублей).
Казахстанский Chevrolet Trailblazer — рамный внедорожник длиной 4887 миллиметров, который комплектуется безальтернативным 281-сильным (350 Нм) «атмосферником» V6 3.6 и 6-ступенчатым «автоматом». У Trailblazer жёстко подключаемый полный привод, дорожный просвет — 221 миллиметр. Цены в Казахстане стартуют с 15 миллионов тенге (от 2,74 миллиона рублей).
У недорогих моделей Chevrolet, которые уже поставляются в нашу страну, в 2021 году появятся новые комплектации. Гамма Chevrolet, официально доступных к заказу в России, расширится до семи моделей — внедорожники Tahoe и кроссоверы Traverse продолжит поставлять «Дженерал Моторс Россия», а дистрибуцией автомобилей узбекской и казахстанской сборки займётся «Келес Рус».