Chevrolet привезет в Россию недорогой внедорожник и бизнес-седан

Chevrolet Malibu казахстанской сборки — переднеприводный седан длиной 4935 миллиметров, который оснащается турбомоторами объёмом 1,5 литра (166 лошадиных сил, 250 Нм) и 2,0 литра (253 лошадиные силы, 353 Нм) в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». Оба двигателя адаптированы под бензин АИ-92. Цены на модель в Казахстане варьируются в диапазоне от 10 до 12,4 миллиона тенге (от 1,82 до 2,27 миллиона рублей).

Казахстанский Chevrolet Trailblazer — рамный внедорожник длиной 4887 миллиметров, который комплектуется безальтернативным 281-сильным (350 Нм) «атмосферником» V6 3.6 и 6-ступенчатым «автоматом». У Trailblazer жёстко подключаемый полный привод, дорожный просвет — 221 миллиметр. Цены в Казахстане стартуют с 15 миллионов тенге (от 2,74 миллиона рублей).