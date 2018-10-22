Hyundai Creta второго поколения сделают семиместным

По данным Autocar India, второе поколение «Креты» выйдет на рынок к концу 2020 году. Семиместную модификацию представят в 2021-м. Гамма двигателей новинки будет состоять из 1,5-литрового бензинового и дизельного двигателей, аналогичных тем, что устанавливаются на седан Verna (в Индии под этим именем продается локализованный вариант Solaris).

Предположительно, цена топовой версии Hyundai Creta следующего поколения будет на уровне нынешнего Tucson. Последний в Индии стоит от 1 829 900 рупий (1 626 000 рублей по текущему курсу).