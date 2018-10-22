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22 октября, 15:40

Hyundai Creta второго поколения сделают семиместным

Кроссовер получит версию с тремя рядами сидений

Hyundai Creta STC Concept
Hyundai Creta следующего поколения предложат c пяти- и семиместной конфигурацией салона. Кроссовер увеличится в размерах, получит дизайн в стиле последних моделей корейской марки и новую линейку двигателей. Но пока эта информация относится к варианту для индийского рынка.

По данным Autocar India, второе поколение «Креты» выйдет на рынок к концу 2020 году. Семиместную модификацию представят в 2021-м. Гамма двигателей новинки будет состоять из 1,5-литрового бензинового и дизельного двигателей, аналогичных тем, что устанавливаются на седан Verna (в Индии под этим именем продается локализованный вариант Solaris).

Предположительно, цена топовой версии Hyundai Creta следующего поколения будет на уровне нынешнего Tucson. Последний в Индии стоит от 1 829 900 рупий (1 626 000 рублей по текущему курсу).

В России Hyundai Creta первого поколения доступен с двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра, а также передним или полным приводом. Кроссовер в начальной комплектации оценен минимум в 904 900 рублей.

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