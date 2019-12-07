Volkswagen обвиняют в новом «дизельгейте»

Хотя, казалось бы, скандал с дизельными моторами Volkswagen уже остался в прошлом, у прокуратуры Германии возникли новые претензии к концерну. Как сообщает Reuters, следователи нанесли визит в штаб-квартиру VW с целью изъятия документов, касающихся разработки и испытаний дизельного двигателя с индексом EA288. Ранее «дизельгейт» касался лишь моторов модели EA189: в 2015 году производитель признался в использовании специальных устройств и программного обеспечения для обхода тестов на содержание вредных выбросов, однако на сей раз в Volkswagen считают претензии властей необоснованными.