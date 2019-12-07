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10:00

Volkswagen обвиняют в новом «дизельгейте»

В штаб-квартиру Volkswagen снова нагрянула немецкая прокуратура

Александр Пономарев
Правоохранительные органы Германии опять заинтересовались дизельными двигателями Volkswagen, но теперь другой модели.

Хотя, казалось бы, скандал с дизельными моторами Volkswagen уже остался в прошлом, у прокуратуры Германии возникли новые претензии к концерну. Как сообщает Reuters, следователи нанесли визит в штаб-квартиру VW с целью изъятия документов, касающихся разработки и испытаний дизельного двигателя с индексом EA288. Ранее «дизельгейт» касался лишь моторов модели EA189: в 2015 году производитель признался в использовании специальных устройств и программного обеспечения для обхода тестов на содержание вредных выбросов, однако на сей раз в Volkswagen считают претензии властей необоснованными.

В процессе эксплуатации двигателя EA288 действительно могут возникать «некоторые проблемы экологического характера», утверждают немецкие инженеры, но мотор, тем не менее, соответствует всем предъявляемым законодательством Германии стандартам и не использует никаких нелегальных устройств либо программного обеспечения. Журналисты отмечают, что Volkswagen активно сотрудничает с правоохранительными органами, а расследование теперь ведётся не против концерна, а лишь некоторых его сотрудников. По некоторым оценкам, «Дизельгейт» обошёлся компании в 33 миллиарда долларов.