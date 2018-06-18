Глава Audi арестован по делу о «дизельгейте»

Руководитель компании Audi Руперт Штадлер арестован по делу о «дизельгейте». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя концерна Volkswagen.

«Ордер на арест выписан по обвинению в сокрытии доказательств», – заявили в прокурате Мюнхена. Сам Штадлер отрицает свою вину.

Ранее в доме Штадлера были проведены обыски, а прокуратура Мюнхена заявил о расследовании против немецкого производителя, который обвиняется в фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей.

Штадлер работает в концерн Volkswagen с 1994 года, а руководящие должности в Audi занимает с 2007-го. То есть, как считают в прокуратуре, он вошел в топ-менеджмент примерно за два года до того, как немецкий производитель начал устанавливать на свои автомобили обманное оборудование, занижающее показания вредных выбросов, и поэтому мог быть причастен к этому.

Из-за дизельгейта в США к семи годам тюрьмы приговорили бывшего топ-менеджера американского офиса «Фольксвагена» Оливера Шмидта, а в апреле этого года арестовали главу отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера.

В прокуратуре считают, что компания Audi, начиная с 2009 года, продала в Европе и США около 210 тысяч дизельных автомобилей с «обманным» ПО. Производителя обвиняют в «мошенничестве и недопустимых способах продвижения продукции».

Как уточняет BBC, в прошлом месяце компания Audi признала, что около 60 тысяч дизельных А6 и А7 могут подпадать под дело о «дизельгейте». При этом прошлом году было отозвано в общей сложности 850 тысяч машин для проверки наличия «обманного» оборудования.

На прошлой неделе компания Volkswagen согласилась выплатить штраф в размере одного миллиарда евро из-за манипуляций с данными выбросов вредных веществ в атмосферу для дизельных автомобилей. В общей сложности производитель выплатил несколько десятков миллиардов долларов штрафов в разных странах.

В использовании специального программного обеспечения, которое занижает данные о количестве вредных выбросов дизельных моделей при проверке на стенде, VW обвинили в 2015 году. Из-за вызванного этим скандала пришлось уйти руководству марки, а также отозвать более 11 миллионов машин.