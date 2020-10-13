Новый Renault Duster для России тестируют с дизельным мотором

В Научно-технический Центр «АвтоВАЗа» доставили четыре автомобиля в разных комплектациях и цветах – два белых, оранжевый и серо-зеленый. По информации сообщества, тестовые образцы распределены по техническим подразделениям, и проходят трековые и дорожные испытания «по специфике этих отделов».

Также стало известно, что все четыре экземпляра оснащены 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 110 лошадиных сил. Дореформенная модель с таким агрегатом комплектуется шестиступенчатой «механикой» и полным приводом.