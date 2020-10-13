Новый Renault Duster для России тестируют с дизельным мотором

В Научно-технический Центр «АвтоВАЗа» доставили четыре автомобиля в разных комплектациях и цветах – два белых, оранжевый и серо-зеленый. По информации сообщества, тестовые образцы распределены по техническим подразделениям, и проходят трековые и дорожные испытания «по специфике этих отделов».
Также стало известно, что все четыре экземпляра оснащены 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 110 лошадиных сил. Дореформенная модель с таким агрегатом комплектуется шестиступенчатой «механикой» и полным приводом.
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Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние
Ожидается, что со сменой поколения Duster может обзавестись мотором от Arkana – бензиновым наддувным агрегатом объёмом 1,3 литра. Ранее этот двигатель стал доступен для нового «Дастера» в Бразилии, по образу и подобию которого изменится российский кроссовер.
Сборку нового Duster наладят на московском заводе «Рено Россия». Однако столичное предприятие не располагает возможностями «АвтоВАЗа», так что для испытаний было выбрано тольяттинское предприятие.
Пока в России продаётся дореформенный Renault Duster. В моторную линейку входят бензиновые агрегаты объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 114 и 143 лошадиные силы соответственно, а также 1,5-литровый дизель. Привод – передний либо полный, коробка передач – 5-, 6-ступенчатая механическая либо четырёхдиапазонный «автомат». Цены варьируются от 840 тысяч до 1,23 миллиона рублей.