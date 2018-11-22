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12:26

Новый Range Rover Evoque: первые фотографии

В Сети появились снимки кроссовера следующего поколения

В распоряжении издания Autoweek появились фотографии Range Rover Evoque следующего поколения. Кроссовер получил дизайн кузова с элементами от старшего Velar, но сохранил «фирменный» купеобразный профиль. Публичный дебют «Эвока» состоится 22 ноября.

По информации издания Autocar, Range Rover Evoque переедет на модернизованный вариант платформы D8, используемой на Jaguar E-Pace. Главные изменения в кроссовере придутся на техническую начинку и оснащение.

Гамма двигателей нового Evoque будет состоять из бензиновых и дизельных «турбочетверок» семейства Ingenium, а также умеренной гибридной силовой установки. Все агрегаты смогут работать в паре с девятидиапазонным «автоматом» производства ZF.

Ранее Land Rover установила в западной части Лондона скульптуры из проволоки, демонстрирующие упрощенный дизайн нового Range Rover Evoque. На них видно, что модель сохранит прежние очертания, а изменения во внешности будут лишь косметическими. Например, в воздухозаборниках появятся горизонтальные планки.

С момента начала производства в 2011 году Evoque разошелся по миру в количестве 750 тысяч экземпляров. Кроме того, кроссовер получил более 225 международных наград и премий.

Range Rover Evoque текущего поколения доступен в России по цене от 2 673 000 рублей.

Источник: Autoweek
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