Новый Range Rover Evoque: первые фотографии

По информации издания Autocar, Range Rover Evoque переедет на модернизованный вариант платформы D8, используемой на Jaguar E-Pace. Главные изменения в кроссовере придутся на техническую начинку и оснащение.
Гамма двигателей нового Evoque будет состоять из бензиновых и дизельных «турбочетверок» семейства Ingenium, а также умеренной гибридной силовой установки. Все агрегаты смогут работать в паре с девятидиапазонным «автоматом» производства ZF.
Ранее Land Rover установила в западной части Лондона скульптуры из проволоки, демонстрирующие упрощенный дизайн нового Range Rover Evoque. На них видно, что модель сохранит прежние очертания, а изменения во внешности будут лишь косметическими. Например, в воздухозаборниках появятся горизонтальные планки.
С момента начала производства в 2011 году Evoque разошелся по миру в количестве 750 тысяч экземпляров. Кроме того, кроссовер получил более 225 международных наград и премий.
Range Rover Evoque текущего поколения доступен в России по цене от 2 673 000 рублей.