Новый Range Rover Evoque: первые фотографии

Гамма двигателей нового Evoque будет состоять из бензиновых и дизельных «турбочетверок» семейства Ingenium, а также умеренной гибридной силовой установки. Все агрегаты смогут работать в паре с девятидиапазонным «автоматом» производства ZF.

Ранее Land Rover установила в западной части Лондона скульптуры из проволоки, демонстрирующие упрощенный дизайн нового Range Rover Evoque. На них видно, что модель сохранит прежние очертания, а изменения во внешности будут лишь косметическими. Например, в воздухозаборниках появятся горизонтальные планки.