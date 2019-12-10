В России предложили отбирать автомобили у пьяных водителей

Изначально с предложением отбирать автомобили у нетрезвых водителей-рецидивистов выступили представители МВД России. Они внесли в правительство страны соответствующий документ, чтобы его закрепили на законодательном уровне.

Как сообщает ТАСС, 10 декабря идею поддержали и представители ГИБДД. Замглавы ведомства Владимир Кузин сказал, что предложение по изменению законодательства уже сформировано и оно должно «радикально изменить положение вещей».