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18:40

В России предложили отбирать автомобили у пьяных водителей

ГИБДД поддержала инициативу, выдвинутую МВД

© Pixabay
Анастасия Дубина
В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесли предложение конфисковать автомобили у водителей, которых повторно поймали за рулем в нетрезвом состоянии.

Изначально с предложением отбирать автомобили у нетрезвых водителей-рецидивистов выступили представители МВД России. Они внесли в правительство страны соответствующий документ, чтобы его закрепили на законодательном уровне.

Как сообщает ТАСС, 10 декабря идею поддержали и представители ГИБДД. Замглавы ведомства Владимир Кузин сказал, что предложение по изменению законодательства уже сформировано и оно должно «радикально изменить положение вещей».

Сейчас рабочая группа готовит новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. Его могут принять уже в следующем году, а в силу он вступит с 1 января 2021 года.

Помимо этого, ГИБДД внесло на рассмотрение предложение штрафовать водителей за нарушение скоростного режима на 10 километров в час. Также в новую редакцию Кодекса хотят добавить штраф за «опасное вождение».