В России предложили отбирать автомобили у пьяных водителей

Изначально с предложением отбирать автомобили у нетрезвых водителей-рецидивистов выступили представители МВД России. Они внесли в правительство страны соответствующий документ, чтобы его закрепили на законодательном уровне.
Как сообщает ТАСС, 10 декабря идею поддержали и представители ГИБДД. Замглавы ведомства Владимир Кузин сказал, что предложение по изменению законодательства уже сформировано и оно должно «радикально изменить положение вещей».
Сейчас рабочая группа готовит новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. Его могут принять уже в следующем году, а в силу он вступит с 1 января 2021 года.
Помимо этого, ГИБДД внесло на рассмотрение предложение штрафовать водителей за нарушение скоростного режима на 10 километров в час. Также в новую редакцию Кодекса хотят добавить штраф за «опасное вождение».