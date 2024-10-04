Представлен новый Ford Expedition

Двигатель у Expedition Tremor тоже отличается — это HO-вариант «шестерки» 3.5 EcoBoost с отдачей 446 лошадиных сил и 692 Нм крутящего момента. Стандартно такой агрегат ставят только на Tremor. У Active, King Ranch и Platinum отдача будет меньше: 406 сил и 651 Нм. Хотя для Platinum за доплату доступен и мотор от Tremor. Коробка передач одна на всех — десятидиапазонный автомат. Фирменный автопилот BlueCruise теперь есть практически у всех Expedition, причем сразу в улучшенной версии 1.4. Прием заказов на новый внедорожник в США откроют в конце октября. Начальная цена — 61 700 долларов, что соответствует 5,9 миллиона рублей.