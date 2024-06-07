Rivian представила внедорожник R1S и пикап R1T нового поколения

Rivian представила внедорожник R1S и пикап R1T нового поколенияОни стали мощнее, получили новое оснащение и батареи
Компания Rivian представила модернизированный электрический внедорожник R1S и пикап R1T. Их называют моделями второго поколения, хотя по виду и не скажешь, так как главные изменения скрыты внутри. Например, переход на зональную электронную архитектуру позволил сократить количество блоков управления с 17 до 7 и избавил от 2,6 километра проводки. У четырехмоторных версий выросла мощность: с 847 лошадиных сил и 1231 Нм крутящего момента до 1039 сил и 1622 Нм. Плюс появились две новые батареи
В NMC-блоках Large и Max, позволяющих проезжать до 676 километров, перекомпонованы модули, что должно упростить производство и обслуживание. Для желающих сэкономить есть простенький литий-железо-фосфатный аккумулятор, с которым запас хода не превысит 435 километров. В новых «Ривианах» доработан тепловой насос, улучшена аэродинамика, в том числе благодаря новым 22-дюймовым колесам, и перекалибрована пневмоподвеска для более плавного хода на дорогах с твердым покрытием.
Помимо четырёхмоторного варианта с разгоном до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,5 секунды заявлены версии с тремя и двумя электромоторами. В первом случае отдача силовой установки составит 862 лошадиные силы, а ускоряться до 60 миль в час электровнедорожники смогут за 2,9 секунды. Показатели двухмоторных машин: 674 силы и 3,4 секунды соответственно.
На новых Rivian дебютировала система автономного управления собственной разработки Autonomy Platform. Её вычислительная мощность увеличилась в 10 раз, разрешение камеры — в восемь, что позволяет электронике лучше видеть ночью и в плохую погоду. За доплату предложат более продвинутую Rivian Autonomy Platform+ с функцией автоматической смены полосы и расширенными возможностями магистрального автопилота.
Помимо этого, электрокарам достались адаптивные фары, поддержка цифровых ключей, новая аудиосистема с Dolby Atmos и сервис подписки Connect+, который открывает доступ к более чем 3 тысячам приложений и каталогу Apple Music. Среди других новшеств — электрохромная панорамная крыша Dynamic Glass Roof, интерьерная подсветка с бо́льшим числом цветом и обновленный интерфейс медиасистемы на игровом движке Unreal Engine. Наконец, доступны два новых варианта отделки салона, кузовная краса Storm Blue и черный декор.
Цены на Rivian R1T стартуют с 69 900 долларов (6,2 млн р), на R1S — c 75 900 (6,75 млн р).