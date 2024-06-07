Rivian представила внедорожник R1S и пикап R1T нового поколения

Помимо этого, электрокарам достались адаптивные фары, поддержка цифровых ключей, новая аудиосистема с Dolby Atmos и сервис подписки Connect+, который открывает доступ к более чем 3 тысячам приложений и каталогу Apple Music. Среди других новшеств — электрохромная панорамная крыша Dynamic Glass Roof, интерьерная подсветка с бо́льшим числом цветом и обновленный интерфейс медиасистемы на игровом движке Unreal Engine. Наконец, доступны два новых варианта отделки салона, кузовная краса Storm Blue и черный декор.

Цены на Rivian R1T стартуют с 69 900 долларов (6,2 млн р), на R1S — c 75 900 (6,75 млн р).