Mercedes-Benz представил новый GLA

Кроме того, для нового GLA доступны программы релаксации Energizing Comfort Control и сиденья с функцией Energizing Seat Kinetic, которая меняет наклон подушки и спинки для более удобной, с точки зрения ортопедии, посадки.

Пока для GLA заявлены только два двигателя. GLA 200 оснастили 1,33-литровым турбомотором с отдачей 163 силы и 230 Нм момента, GLA 35 4Matic AMG — «чертверкой» 2.0, выдающей 306 сил и 400 Нм.