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10:00

Новый Volkswagen Golf соберут на час быстрее прежнего

Количество возможных вариантов модели сократится на 35%

Несмотря на существенно более сложную конструкцию «Гольфа» нового поколения, заводу в Вольфсбурге потребуется на час меньше времени для его производства.

Долгожданный Volkswagen Golf восьмого поколения руководство марки называет «гораздо более сложным» автомобилем по сравнению с предшественником. Однако на его сборку завод будет тратить на час меньше времени, чем на хэтчбек прежней генерации благодаря выросшей на 40% производительности завода, который подвергся масштабной ревизии и модернизации. Хэтчбек построен на базе второго поколения платформы MQB, что позволило концерну использовать около 80% производственных линий и оборудования для сборки нового автомобиля без внесения кардинальных изменений, избежав тем самым масштабных вложений в реконструкцию предприятия.

Однако количество возможных вариантов новой модели по сравнению с седьмым поколением сократится на 35% прежде всего, за счёт отказа от трёхдверного хэтчбека и компактвэна, которых в новом поколении не будет. Не увидят свет и наименее популярные комбинации моторов и коробок передач. Новый «Гольф» собран из более чем 2700 деталей и 962 электронных компонентов (на 31 больше, чем у предшественника). В пятидверном хэтчбеке 1340 метров проводки почти на 100 метров больше, чем в прежнем. Прежде чем сойти с конвейера, будущий автомобиль проходит в процессе сборки путь длиной 69 километров.