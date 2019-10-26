Новый Volkswagen Golf соберут на час быстрее прежнего

Однако количество возможных вариантов новой модели по сравнению с седьмым поколением сократится на 35% — прежде всего, за счёт отказа от трёхдверного хэтчбека и компактвэна, которых в новом поколении не будет. Не увидят свет и наименее популярные комбинации моторов и коробок передач. Новый «Гольф» собран из более чем 2700 деталей и 962 электронных компонентов (на 31 больше, чем у предшественника). В пятидверном хэтчбеке 1340 метров проводки — почти на 100 метров больше, чем в прежнем. Прежде чем сойти с конвейера, будущий автомобиль проходит в процессе сборки путь длиной 69 километров.