Новый Volkswagen Golf соберут на час быстрее прежнего

Долгожданный Volkswagen Golf восьмого поколения руководство марки называет «гораздо более сложным» автомобилем по сравнению с предшественником. Однако на его сборку завод будет тратить на час меньше времени, чем на хэтчбек прежней генерации — благодаря выросшей на 40% производительности завода, который подвергся масштабной ревизии и модернизации. Хэтчбек построен на базе второго поколения платформы MQB, что позволило концерну использовать около 80% производственных линий и оборудования для сборки нового автомобиля без внесения кардинальных изменений, избежав тем самым масштабных вложений в реконструкцию предприятия.
Однако количество возможных вариантов новой модели по сравнению с седьмым поколением сократится на 35% — прежде всего, за счёт отказа от трёхдверного хэтчбека и компактвэна, которых в новом поколении не будет. Не увидят свет и наименее популярные комбинации моторов и коробок передач. Новый «Гольф» собран из более чем 2700 деталей и 962 электронных компонентов (на 31 больше, чем у предшественника). В пятидверном хэтчбеке 1340 метров проводки — почти на 100 метров больше, чем в прежнем. Прежде чем сойти с конвейера, будущий автомобиль проходит в процессе сборки путь длиной 69 километров.