Новый Volkswagen Golf показали без камуфляжа до официальной премьеры

«Рассекречивать» внешность нового Volkswagen Golf начали еще в январе, а сделанные в разных странах фотографии хэтчбека появлялись регулярно в течение всего года. Сам производитель тоже не остался в стороне и в начала октября показал экстерьер и интерьер автомобиля, но на эскизах. Судя по рисункам, дизайн «Гольфа» — эволюционный, с очевидным влиянием стилистики «зеленой» линейки ID.
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Известно, что Golf VIII построен на модернизированной платформе MQB. У него продвинутая бортовая электроника и системы безопасности, модернизированная подвеска, благодаря которой улучшилась управляемость, а также обширная гамма двигателей — в том числе гибридные агрегаты с умеренной системой mHEV. Кроме того, в линейке останется подзаряжаемый гибрид GTE. В топовой версии его мощность составит 245 лошадиных сил.
Новый Volkswagen Golf обзаведется упрощенным логотипом, а его R-версия — новой эмблемой. Ожидается, что после презентации, которая запланирована на 24 октября, начнутся европейские продажи модели.
О появлении новинки в России пока не сообщается. Предыдущий «Гольф» сейчас можно купить за 1 429 900 рублей.