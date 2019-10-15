Новый Volkswagen Golf показали без камуфляжа до официальной премьеры

Новый Volkswagen Golf обзаведется упрощенным логотипом, а его R-версия — новой эмблемой. Ожидается, что после презентации, которая запланирована на 24 октября, начнутся европейские продажи модели.

О появлении новинки в России пока не сообщается. Предыдущий «Гольф» сейчас можно купить за 1 429 900 рублей.