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13:15

Новый Volkswagen Golf показали без камуфляжа до официальной премьеры

Хэтчбек восьмого поколения рассекретят 24 октября

В Сети появился новый снимок Volkswagen Golf восьмого поколения. Хэтчбек сфотографировали без камуфляжа на одной из сборочных линий немецкого концерна. Публичный дебют новинки состоится 24 октября.

«Рассекречивать» внешность нового Volkswagen Golf начали еще в январе, а сделанные в разных странах фотографии хэтчбека появлялись регулярно в течение всего года. Сам производитель тоже не остался в стороне и в начала октября показал экстерьер и интерьер автомобиля, но на эскизах. Судя по рисункам, дизайн «Гольфа» — эволюционный, с очевидным влиянием стилистики «зеленой» линейки ID.

Известно, что Golf VIII построен на модернизированной платформе MQB. У него продвинутая бортовая электроника и системы безопасности, модернизированная подвеска, благодаря которой улучшилась управляемость, а также обширная гамма двигателей — в том числе гибридные агрегаты с умеренной системой mHEV. Кроме того, в линейке останется подзаряжаемый гибрид GTE. В топовой версии его мощность составит 245 лошадиных сил.

Новый Volkswagen Golf обзаведется упрощенным логотипом, а его R-версия — новой эмблемой. Ожидается, что после презентации, которая запланирована на 24 октября, начнутся европейские продажи модели.

О появлении новинки в России пока не сообщается. Предыдущий «Гольф» сейчас можно купить за 1 429 900 рублей.