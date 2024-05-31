Представлен рестайлинговый Volkswagen Golf GTI Clubsport

У GTI Clubsport есть электронноуправляемый дифференциал в передней оси вместо его имитации и ездовой режим Special, учитывающий топологию Северной петли — всё это было доступно и дореформенной модели. Адаптивная подвеска DCC осталась опцией. При этом хэтчбек слегка изменится внешне, получил другую светотехнику и подсветку эмблемы на решетке радиатора. В салоне появился новый многофункциональный руль и медиасистема с голосовым помощником IDA и ChatGPT.