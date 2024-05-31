Представлен рестайлинговый Volkswagen Golf GTI Clubsport

Представлен рестайлинговый Volkswagen Golf GTI ClubsportУ него прежний двигатель, но улучшенная мультимедиа
Премьера обновленного Volkswagen Golf GTI Clubsport особого фурора не произвела. Двигатель у хэтчбека прежний — «турбочетверка» EA888 Evo4, развивающая 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Динамика тоже как у предшественника: с места до ста машина разгоняется за 5,6 секунды, ограничитель срабатывается на 250 километрах в час, хотя его можно сдвинуть к 267 при заказе пакета Race.
У GTI Clubsport есть электронноуправляемый дифференциал в передней оси вместо его имитации и ездовой режим Special, учитывающий топологию Северной петли — всё это было доступно и дореформенной модели. Адаптивная подвеска DCC осталась опцией. При этом хэтчбек слегка изменится внешне, получил другую светотехнику и подсветку эмблемы на решетке радиатора. В салоне появился новый многофункциональный руль и медиасистема с голосовым помощником IDA и ChatGPT.
Штатные колеса — 19-дюймовые Queenstown, нового дизайна. За доплату их можно будет заменить на кованые Warmenau, каждое — массой всего восемь килограммов. Как и обещали в Volkswagen, GTI Clubsport сохранил за собой титул самого мощного переднеприводного «Гольфа», однако в общем зачете среди серийных моделей лидирует Golf R (333 л.с.), а мелкосерийных — Golf R360S (360 л.с.).