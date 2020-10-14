У нового Volkswagen Golf GTI появилась 300-сильная версия Clubsport

Хот-хэтч получил 2,0-литровую бензиновую «турбочетвёрку» EA888, форсированную до 300 лошадиных сил – на 55 сил больше, чем у стандартного GTI. Крутящий момент увеличен с 370 до 400 Нм. Трансмиссия безальтернативная – семиступенчатый «робот». Чтобы дистанцировать Clubsport от грядущего Golf R, которому обещан 333-сильный двигатель, новинке сохранили передний привод.

Точное время разгона Golf GTI Clubsport с места до 100 километров в час неизвестно – сообщается, что оно составляет менее шести секунд. Для сравнения, базовый GTI достигает первой «сотни» за 6,2 секунды, а лимитированный 310-сильный GTI Clubsport S предыдущего поколения — за 5,8 секунды. Максимальная скорость новинки ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.