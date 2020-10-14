У нового Volkswagen Golf GTI появилась 300-сильная версия Clubsport

Хот-хэтч получил 2,0-литровую бензиновую «турбочетвёрку» EA888, форсированную до 300 лошадиных сил – на 55 сил больше, чем у стандартного GTI. Крутящий момент увеличен с 370 до 400 Нм. Трансмиссия безальтернативная – семиступенчатый «робот». Чтобы дистанцировать Clubsport от грядущего Golf R, которому обещан 333-сильный двигатель, новинке сохранили передний привод.
Точное время разгона Golf GTI Clubsport с места до 100 километров в час неизвестно – сообщается, что оно составляет менее шести секунд. Для сравнения, базовый GTI достигает первой «сотни» за 6,2 секунды, а лимитированный 310-сильный GTI Clubsport S предыдущего поколения — за 5,8 секунды. Максимальная скорость новинки ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
Фото: Volkswagen
Среди других доработок числятся электронный дифференциал, особая настройка рулевого управления и подвески с увеличенным отрицательным углом развала передних колёс. Тормозные диски хот-хэтча сделали больше и легче, благодаря чему удалось повысить эффективность тормозной системы и одновременно снизить неподрессорную массу. Кроме этого, GTI «занизили» на 15 миллиметров и оснастили аэродинамическим обвесом.
Фото: Volkswagen
В дополнение к уже имеющимся четырём режимам движения Eco, Comfort, Sport и Individual хэтчбек получил особую настройку Special. Она предназначен для максимальной отдачи на треках и была разработана специально для Нюрбургринга: в этом режиме Clubsport прошёл 12,9-километровый круг на 13 секунд быстрее стандартного GTI.
В сентябре к семейству Volkswagen Golf нового поколения присоединились подросшие в габаритах универсал Variant и его вседорожная версия Alltrack. На европейский рынок новинки выйдут до конца нынешнего года, а в других странах появятся только в 2021-м.