Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа

Внешность Hyundai Grandeur в полной мере соответствует дизайн-концепции марки, в рамках которой стилистика моделей не просто будет отличаться друг от друга, но и станет учитывать специфику сегмента. Новый седан получит массивную решетку радиатора, с «наплывающими» на нее фарами и ходовыми огнями, являющимися частью общего рисунка, фонари, соединенные лентой стоп-сигнала, переработанный салон с парящей центральной консолью и более крупным центральным дисплеем.