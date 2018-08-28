«АвтоВАЗ» представил обновленное семейство Lada Granta

Основное отличие от дорестайлинговых машин — передняя часть кузова в стиле старшей Vesta. У «Гранты» новая головная оптика, большая решетка радиатора с увеличенным логотипом и новый бампер. На боковинах появились «Х-образные» выштамповки, а также немного изменился задний бампер и фонари.
Помимо лифтбека и седана, в семейства Lada Granta появился хэтчбек, универсал и его вседорожная версия с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом по кругу.
Линейка силовых агрегатов осталась без изменений: «Гранте» положены 1,6-литровые двигатели мощностью 87, 98 или 106 лошадиных сил. Они могут сочетаться с механической коробкой передач, «автоматом» или «роботом», который получил «городской» и «спортивный» режим работы.
Интерьер обновленных Lada Granta практически идентичен салону «Калины». Изменились лишь декоративные вставки и приборная панель с другой графикой тахометра и спидометра, а также появились Х-образные элементы в районе воздуховодов на центральной консоли.
Видео: All New Lada
Цены на седан Lada Granta будут начинаться от 419 900 рублей (на 10 тысяч рублей дороже текущей версии), лифтбек и хэтчбек – от 436 900 рублей (дороже на 2000 и дешевле на 23 700 рублей), универсал – от 446 900 рублей (дешевле на 28 300 рублей).