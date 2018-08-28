Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
28 августа 10:33

«АвтоВАЗ» представил обновленное семейство Lada Granta

В линейку вошли модели Kalina и вседорожный универсал Granta Cross

Поделиться

Компания «АвтоВАЗ» представила обновленное семейство Lada Granta, в которое отныне входят модели Kalina. Особенностью машин стал выполненный в фирменном «Х-стиле» дизайн передней части кузова и новые боковые зеркала с интегрированными повторителями поворотников. Старт продажи обновленной «Гранты» запланирован на 1 сентября.

Основное отличие от дорестайлинговых машин — передняя часть кузова в стиле старшей Vesta. У «Гранты» новая головная оптика, большая решетка радиатора с увеличенным логотипом и новый бампер. На боковинах появились «Х-образные» выштамповки, а также немного изменился задний бампер и фонари.

>
Reload
1 / 4

Помимо лифтбека и седана, в семейства Lada Granta появился хэтчбек, универсал и его вседорожная версия с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом по кругу.

Линейка силовых агрегатов осталась без изменений: «Гранте» положены 1,6-литровые двигатели мощностью 87, 98 или 106 лошадиных сил. Они могут сочетаться с механической коробкой передач, «автоматом» или «роботом», который получил «городской» и «спортивный» режим работы.

Обновленная «Гранта» получила функцию задержки выключения освещения салона и фар.

Интерьер обновленных Lada Granta практически идентичен салону «Калины». Изменились лишь декоративные вставки и приборная панель с другой графикой тахометра и спидометра, а также появились Х-образные элементы в районе воздуховодов на центральной консоли.

Видео: All New Lada

Цены на седан Lada Granta будут начинаться от 419 900 рублей (на 10 тысяч рублей дороже текущей версии), лифтбек и хэтчбек – от 436 900 рублей (дороже на 2000 и дешевле на 23 700 рублей), универсал – от 446 900 рублей (дешевле на 28 300 рублей).

Загрузка...

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...