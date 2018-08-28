«АвтоВАЗ» представил обновленное семейство Lada Granta

Помимо лифтбека и седана, в семейства Lada Granta появился хэтчбек, универсал и его вседорожная версия с увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом по кругу.

Линейка силовых агрегатов осталась без изменений: «Гранте» положены 1,6-литровые двигатели мощностью 87, 98 или 106 лошадиных сил. Они могут сочетаться с механической коробкой передач, «автоматом» или «роботом», который получил «городской» и «спортивный» режим работы.