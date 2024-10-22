Новый Passport станет самой подготовленной к бездорожью моделью Honda

Оффроуд-версия TrailSport, появившаяся у нынешнего Honda Passport в 2021 году, заявлена и для кроссовера нового поколения. Как выглядит такая машина, мы уже видели. Теперь пришло время узнать, чем TrailSport будет отличаться от обычного «Паспорта». А отличий, как всегда, хватает. Это и особые 18-дюймовые колеса с шинами на 31 дюйм, и оранжевые буксированные проушины, и набор камер TrailWatch.