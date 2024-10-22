Новый Passport станет самой подготовленной к бездорожью моделью Honda

Новый Passport станет самой подготовленной к бездорожью моделью HondaРаскрыто оснащение оффроуд-версии TrailSport
Оффроуд-версия TrailSport, появившаяся у нынешнего Honda Passport в 2021 году, заявлена и для кроссовера нового поколения. Как выглядит такая машина, мы уже видели. Теперь пришло время узнать, чем TrailSport будет отличаться от обычного «Паспорта». А отличий, как всегда, хватает. Это и особые 18-дюймовые колеса с шинами на 31 дюйм, и оранжевые буксированные проушины, и набор камер TrailWatch.
Систему уже используют на Pilot. Она состоит из четырех камер — передней, задней, боковой и с обзором на 360 градусов, — и позволяет заглядывать в «мертвые зоны», например видеть край дороги, спуска или границы колеи. Видео транслируется на центральный экран, причем в случае с Passport оно будет дополнено динамическими направляющими, указывающими траекторию движения колес и габариты кузова.
Помимо этого, новому Passport обещана широкая линейка фирменных аксессуаров. Она будет включать силовые подножки, алюминиевые защитные пластины передней части кузова и разнообразные приспособления для крепления грузов — те же крючки Molle. Под капотом кроссовера следующего поколения пропишется модернизированный бензиновый «атмосферник» V6 3.5 в паре с десятидиапазонным автоматом. Привод будет полным, i-VTM4 второй генерации с активным управлением вектором тяги.