Nissan показал тизер «горячего» пикапа Titan

Рестайлинговый Nissan Titan станет еще более агрессивным: обзаведется новыми фарами с С-образными ходовыми огнями и решеткой радиатора с крупными ячейками. Внедорожная версия PRO-4X впервые получит «горячий» логотип с акцентами лавово-красного цвета.
Никакой информации об изменениях в технической начинке пикапа нет. Вероятно, модель сохранит 5,6-литровый двигатель V8, выдающий 395 лошадиных сил и 534 Нм крутящего момента, а также семиступенчатую автоматическую трансмиссию.
Версия PRO-4X как и прежде будет оснащаться оффроуд амортизаторами Bilstein, задним дифференциалом с электронной блокировкой и защитной пластиной раздаточной коробки.
В 2017 году появилась информация, что Nissan задумывается о расширении географии присутствия модели. Среди претендентов рассматривались Китай, Австралия, Ближний Восток и Россия. Стратегия предусматривала акцент на продажах корпоративным клиентам: подрядчикам крупных строительных проектов или фирмам, обслуживающим госсектор.