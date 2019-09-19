Nissan показал тизер «горячего» пикапа Titan

Никакой информации об изменениях в технической начинке пикапа нет. Вероятно, модель сохранит 5,6-литровый двигатель V8, выдающий 395 лошадиных сил и 534 Нм крутящего момента, а также семиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Версия PRO-4X как и прежде будет оснащаться оффроуд амортизаторами Bilstein, задним дифференциалом с электронной блокировкой и защитной пластиной раздаточной коробки.