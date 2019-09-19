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18:13

Nissan показал тизер «горячего» пикапа Titan

Обновленную модель официально представят в конце месяца

Компания Nissan опубликовала тизер обновленного пикапа Titan. Публичный дебют модели состоится на ежегодной Ярмарке штата Техас 26 сентября.

Рестайлинговый Nissan Titan станет еще более агрессивным: обзаведется новыми фарами с С-образными ходовыми огнями и решеткой радиатора с крупными ячейками. Внедорожная версия PRO-4X впервые получит «горячий» логотип с акцентами лавово-красного цвета.

Никакой информации об изменениях в технической начинке пикапа нет. Вероятно, модель сохранит 5,6-литровый двигатель V8, выдающий 395 лошадиных сил и 534 Нм крутящего момента, а также семиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Версия PRO-4X как и прежде будет оснащаться оффроуд амортизаторами Bilstein, задним дифференциалом с электронной блокировкой и защитной пластиной раздаточной коробки.

В 2017 году появилась информация, что Nissan задумывается о расширении географии присутствия модели. Среди претендентов рассматривались Китай, Австралия, Ближний Восток и Россия. Стратегия предусматривала акцент на продажах корпоративным клиентам: подрядчикам крупных строительных проектов или фирмам, обслуживающим госсектор.