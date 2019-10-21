Новый Hyundai Grandeur получит плоский «нос» и ромбовидную оптику

В Россию новая модификация седана скорее всего не приедет — южнокорейский производитель убрал модель с отечественного рынка еще в 2015 году из-за низкого спроса. Тогда представители марки рассказали, что по итогам продаж 2014 года Grandeur стал одной из самых непопулярных моделей у россиян, уступив лишь Genesis Coupe.

В 2018 году в базе Роспатента появились изображения модели текущего поколения, однако никаких комментариев касательно возвращения на рынок руководство марки с тех пор так и не дало.

Источник: Top Rider