Новый Hyundai Grandeur получит плоский «нос» и ромбовидную оптику

Передняя часть седана станет абсолютно иной и не будет иметь ничего общего с текущем поколением Grandeur. Фары объединят с решеткой радиатора, а сам «нос» станет практически плоским, почти без выступающих деталей. Одним из самых необычных решений станут ромбовидные дневные ходовые огни, которые интегрировали в решетку радиатора с аналогичным узором.
В задней части кузова появится объемная линия стоп-сигнала, которая соединит между собой фонари. Такое решение реализовано и в текущем поколении, но на новом седане полоса станет гораздо тоньше, а сами фонари получат более плавные линии, которые будут «наплывать» друг на друга. Кроме того, теперь соединительный элемент будет идти не вровень с кузовом, а довольно сильно «выпирать».
В интерьере заметно улучшился не только дизайн, но и качество материалов отделки. Элементы управления на многофункциональном руле станут хромированными, появится много элементов, отделанных под кожу. Например, салон экземпляра, снимки которого оказались в распоряжении Top Rider, оформлен в двух оттенках бежевого с черными элементами, что больше роднит седан с флагманскими моделями Genesis, нежели с актуальным Grandeur.
В моторной гамме, как ожидается, заменят существующий 2,4-литровый бензиновый мотор на 2,5-литровый агрегат SmartStream мощностью 194 лошадиные силы, в пару к нему покупателям предложат восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.
В Россию новая модификация седана скорее всего не приедет — южнокорейский производитель убрал модель с отечественного рынка еще в 2015 году из-за низкого спроса. Тогда представители марки рассказали, что по итогам продаж 2014 года Grandeur стал одной из самых непопулярных моделей у россиян, уступив лишь Genesis Coupe.
В 2018 году в базе Роспатента появились изображения модели текущего поколения, однако никаких комментариев касательно возвращения на рынок руководство марки с тех пор так и не дало.
Источник: Top Rider