Infiniti обновила информационно-развлекательную систему

Новое поколение информационно-развлекательной системы доступно для автомобилей Infiniti, начиная с 2020 модельного года: его можно будет найти в свежих версиях моделей QX50 и QX80. Интерфейс «мультимедийки» сохранил два сенсорных экрана, но теперь, судя по фотографиям, он получил симпатичную и гораздо более современную графику. InTouch теперь умеет раздавать Wi-Fi на семь устройств, а при помощи беспроводного сетевого подключения система может обновляться.
Появилась и интеграция c Apple CarPlay и Android Auto. Модели с навигационной системой получат доступ к трёхмерным картам и приложениям Google — для России, правда, более актуальна возможность выводить «Яндекс.Навигатор» через смартфон на экран мультимедийной системы. Более мощный процессор обещает Infiniti InTouch более быстрый отклик на команды пользователя, а новый модуль Bluetooth гарантирует более надёжное соединение. Наконец, современный микрофон улучшает звукопередачу телефонных разговоров и голосовых команд.