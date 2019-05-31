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15:42

Две модели Infiniti ушли с российского рынка

Прекращены поставки хэтчбеков Q30 и кроссоверов QX30

Компания Infiniti прекратила поставки хэтчбеков Q30 и кроссоверов QX30 на российский рынок и убрала модели с официального сайта. Производство автомобилей на заводе в Великобритании завершится летом этого года.
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О прекращении продаж Infiniti Q30 и QX30 со ссылкой на пресс-службу компании сообщает сайт Wroom. Причиной стали низкие продажи. Ранее руководство японской марки признало кроссовер QX30, разработанный в сотрудничестве с «Мерседесом», неудачным и пообещало выпустить собственную компактную модель. Преемник QX30 будет построен на платформе Infiniti и получит двигатель с переменной степенью сжатия.

Зимой стало известно, что Infiniti уйдет с европейского рынка, если компании не удастся значительно увеличить продажи и выйти на целевые показатели. В качестве примера снова приводился QX30, который продавался в несколько раз хуже, чем планировалось до выхода модели на рынок.

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Хэтчбек Infiniti Q30 предлагался на российском рынке с передним или полным приводом по цене от 1 770 000 рублей. Кроссовер Infiniti QX30 был доступен только с полным приводом и начальной ценой в 2 281 000 рублей. В прошлом году дилеры продали 133 кроссовера и всего 29 хэтчбеков.

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