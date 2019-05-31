Две модели Infiniti ушли с российского рынка

О прекращении продаж Infiniti Q30 и QX30 со ссылкой на пресс-службу компании сообщает сайт Wroom. Причиной стали низкие продажи. Ранее руководство японской марки признало кроссовер QX30, разработанный в сотрудничестве с «Мерседесом», неудачным и пообещало выпустить собственную компактную модель. Преемник QX30 будет построен на платформе Infiniti и получит двигатель с переменной степенью сжатия.

Зимой стало известно, что Infiniti уйдет с европейского рынка, если компании не удастся значительно увеличить продажи и выйти на целевые показатели. В качестве примера снова приводился QX30, который продавался в несколько раз хуже, чем планировалось до выхода модели на рынок.