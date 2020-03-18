Новый Kia Sorento: гибридные версии и режим для бездорожья

«Четвертый» Kia Sorento построен на новой платформе с компактным моторным отсеком, короткими свесами и на 35 миллиметров увеличенной колесной базой. Ревизия подвески — на новом кроссовер пересмотрена геометрия и заменен ряд компонентов — обеспечила ему более острую управляемость, а заодно улучшила плавность хода. «Тележка» предполагает установку широкой гаммы двигателей, в том числе гибридных силовых установок с зарядкой от сети, и именно бензоэлектрический Sorento Hybrid заявлен первым.
Простой гибрид с «турбочетверкой» 1.6 T-GDi, батарей на 1,49 киловатт-часа, электромотором мощностью 44,2 киловатта и шестидиапазонным автоматом выдает 230 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Он будет доступен с момента рыночного запуска модели, а его подключаемый собрат появится до конца года.
В гамме также присутствует дизельный вседорожник, с двигателем 2.2 Smartstream (202 силы и 440 Нм момента) и новым восьмиступенчатым «роботом» с парой «мокрых» сцеплений. Этот агрегат, сообщают в компании, на 38,2 килограмма легче, чем тот, что был на Sorento третьего поколения.
Базовый кроссовер имеет передний привод, полноприводная трансмиссия предлагается как опция. Вместе с последней в перечне ездовых режимов появится новый профиль — Terrain Mode. В нем меняются алгоритмы работы системы стабилизации и антипробуксовки, чтобы кроссовер мог увереннее двигаться по грязи, песку или снегу.
Салон нового Kia Sorento в компании описывают как «сочетание премиальных материалов отделки и прогрессивных технологий». На передней панели расположены объединенные в единый элемент виртуальная панель приборов (12,3 дюйма) и экран мультимедийки (10,5 дюйма); на центральной консоли — блок климат-контроля, шайбы трансмиссии и селектора режимов движения. Управление основными функциями медиакомплекса вынесено на два поворотных переключателя с тактильным откликом.
В списке оснащения кроссовера также присутствуют фоновая подсветка Mood Lighting, аудиосистема BOSE с объемным звучанием и 12 динамиками, беспроводная зарядка для смартфонов. Для отделки интерьера используют текстиль, кожу, в том числе наппу, металл и пластик с матовой поверхностью.
На европейский рынок новые Kia Sorento будут поставлять с завода в южнокорейском Хвасоне. Кроме того, сборку кроссовера наладят на предприятии в Вест-Пойнт, штат Джорджия, США. Начало продаж запланировано на III квартал этого года.