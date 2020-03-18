Новый Kia Sorento: гибридные версии и режим для бездорожья

Простой гибрид с «турбочетверкой» 1.6 T-GDi, батарей на 1,49 киловатт-часа, электромотором мощностью 44,2 киловатта и шестидиапазонным автоматом выдает 230 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Он будет доступен с момента рыночного запуска модели, а его подключаемый собрат появится до конца года.

В гамме также присутствует дизельный вседорожник, с двигателем 2.2 Smartstream (202 силы и 440 Нм момента) и новым восьмиступенчатым «роботом» с парой «мокрых» сцеплений. Этот агрегат, сообщают в компании, на 38,2 килограмма легче, чем тот, что был на Sorento третьего поколения.