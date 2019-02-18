Новый SsangYong Korando (он же Actyon) получил цифровую «приборку»

SsangYong Korando стал ниже и шире предшественника и по своим габаритам приблизился к нынешнему Volkswagen Tiguan. Кроссовер оснащается 1,6-литровым дизелем мощностью 136 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонной автоматической трансмиссией Aisin. Привод может быть передним или полным.
В базе кроссовер комплектуется сиденьями с отделкой искусственной кожей, шестью подушками безопасности, системой контроля давления в шинах, мультимедийной системой с поддержкой Bluetooth и UBS-портом. Дополнительно Korando можно оборудовать виртуальной приборной панелью Blaze Cockpit с 10,25-дюймовым дисплеем, контурной подсветкой салона, светодиодными фарами, пакетом Deep control с полным набором электронных систем безопасности.
В Корее новый SsangYong Korando стоит от 22 160 000 вон или 1 303 000 рублей по текущему курсу. В России вседорожник вряд ли появится, так как марка практически ушла с нашего рынка.