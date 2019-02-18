Новый SsangYong Korando (он же Actyon) получил цифровую «приборку»

SsangYong Korando стал ниже и шире предшественника и по своим габаритам приблизился к нынешнему Volkswagen Tiguan. Кроссовер оснащается 1,6-литровым дизелем мощностью 136 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонной автоматической трансмиссией Aisin. Привод может быть передним или полным.