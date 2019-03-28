Новый Ford Kuga: первое изображение

В основу нового Ford Kuga ляжет глобальная платформа C2, впервые «опробованная» на «Фокусе» четвертного поколения. «Тележка» с уменьшенной шумо-, вибронагруженностью и изолированным задним подрамником с независимой подвеской отличается увеличенной на 20 процентов жесткостью на скручивание. Дизайн кроссовера также будет во многом повторять Focus: формой решетки радиатора, вытянутыми фарами и шрифтовым начертанием Kuga на двери багажника.
Видео: Ford Romania
Нынешний Kuga пока еще можно купить и в России. Кроссовер предлагается по цене от 1 620 000 рублей с 1,5-литровым турбомотором EcoBoost (150 или 182 силы и 240 Нм момента) или «атмосферником» 2.5 (150 сил и 230 Нм момента). Коробка — шестидиапазонный «автомат». У кроссоверов с атмосферным двигателем привод передний, с турбомотором — полный.
Производство легковых «Фордов» в России прекратится в июне этого года, и марка фактически уйдет с нашего рынка. На заводе в Елабуге сохранится производство коммерческих фургонов Transit, курировать которое будет компания Sollers. Площадки во Всеволожске и Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге будут закрыты.