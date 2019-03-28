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12:25

Новый Ford Kuga: первое изображение

Румынский офис марки назвал дату дебюта кроссовера следующего поколения

Румынский офис Ford опубликовал на свой странице в Facebook тизер новой «Куги». Судя по описанию, публичный дебют кроссовера, построенного на общей с Focus четвертого поколения платформе, состоится 2 апреля.

В основу нового Ford Kuga ляжет глобальная платформа C2, впервые «опробованная» на «Фокусе» четвертного поколения. «Тележка» с уменьшенной шумо-, вибронагруженностью и изолированным задним подрамником с независимой подвеской отличается увеличенной на 20 процентов жесткостью на скручивание. Дизайн кроссовера также будет во многом повторять Focus: формой решетки радиатора, вытянутыми фарами и шрифтовым начертанием Kuga на двери багажника.

Видео: Ford Romania

Нынешний Kuga пока еще можно купить и в России. Кроссовер предлагается по цене от 1 620 000 рублей с 1,5-литровым турбомотором EcoBoost (150 или 182 силы и 240 Нм момента) или «атмосферником» 2.5 (150 сил и 230 Нм момента). Коробка — шестидиапазонный «автомат». У кроссоверов с атмосферным двигателем привод передний, с турбомотором — полный.

Ford Kuga текущего поколения

Производство легковых «Фордов» в России прекратится в июне этого года, и марка фактически уйдет с нашего рынка. На заводе в Елабуге сохранится производство коммерческих фургонов Transit, курировать которое будет компания Sollers. Площадки во Всеволожске и Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге будут закрыты.

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