Новый Ford Kuga: первое изображение

Нынешний Kuga пока еще можно купить и в России. Кроссовер предлагается по цене от 1 620 000 рублей с 1,5-литровым турбомотором EcoBoost (150 или 182 силы и 240 Нм момента) или «атмосферником» 2.5 (150 сил и 230 Нм момента). Коробка — шестидиапазонный «автомат». У кроссоверов с атмосферным двигателем привод передний, с турбомотором — полный.