Mitsubishi опубликовала первые фотографии обновленного L200

Mitsubishi L200 будет предлагаться с двумя вариантами трансмиссий: подключаемым полным приводом Easy Select без межосевого дифференциала или более продвинутым Super Select с тремя дифференциалами и четырьмя режимами работы.

В России пикап L200 текущего пятого поколения доступен в пяти комплектациях по цене от 1 809 000 рублей.