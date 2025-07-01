Новая Lada Niva Travel: раскрыты подробности и возможная стоимость

Новая Lada Niva Travel: раскрыты подробности и возможная стоимостьПродажи стартуют в IV квартале нынешнего года
Узнать обновленную Niva Travel можно по иному переднему бамперу с другими нишами для противотуманок и защитной пластиной. Решетка лишилась центральной пластиковой перекладины, а шильдик переехал ниже. Новый рисунок служит не только эстетической, но и практической цели: в решетке появились направляющие воздушных потоков и увеличилось проходное сечение, благодаря чему моторный отсек лучше охлаждается.
Изменено наполнение фар, которые теперь доступны с LED-элементами. Доплата за них составит 50 000 рублей. «Топовому» внедорожнику, помимо прочих новшеств, положены 17-дюймовые колесные диски с новым дизайном. Цена такого варианта — порядка 1 800 000 рублей.
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Под капотом — 1,8-литровый восьмиклапанный мотор с продольной компоновкой, созданный на базе агрегатов для переднеприводных Lada. Такой же получит классическая Niva Legend в 2026 году.
Чтобы уместить новый двигатель на место прежнего 1.7, инженерам пришлось полностью перекомпоновать моторный отсек. Блок цилиндров, коленчатый вал и отливка поршня взяты у 1.8 Evo, устанавливаемого поперечно.
Отдача — 90 лошадиных сил, что на семь больше, чем у мотора объемом 1,7 литра. Прибавка могла быть и больше, но определяющим фактором стало стремление избежать повышенных акцизов. Максимальный крутящий момент вырос на 24 Нм до 153, а на низких оборотах — около 1000 в минуту — он больше на 27 Нм.
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Только для мотора изготовили заново или обновили 50 деталей. Были улучшены системы впуска, выпуска, топливоподачи и охлаждения. Контроллер системы управления получил новый «санкционностойкий» блок, ремень ГРМ — уплотнитель, в картере оптимизирована система забора масла для большей стабильности на бездорожье. Сцепление адаптировали под возросшую тягу.
За счет применения облегченных материалов и пластика мотор весит на 25 килограммов меньше. Удельный расход топлива снижен на 3–30 процентов в зависимости от условий. Увеличен ресурс, но деталей АвтоВАЗ пока не раскрывает.
Обновлена и подвеска: заменены амортизаторы и узел крепления переднего редуктора, а стабилизатор поперечной устойчивости перенесен в переднюю часть. Установлены новые тормозные диски.
Над обновлением для Niva Travel АвтоВАЗ работал около двух лет: в 2022 году появилась идея и первичные наработки, а масштабная разработка началась в 2023-м. Внедорожник теперь комфортнее, заверяет АвтоВАЗ, и лучше приспособлен к сложным дорожным условиям. Продажи обещают запустить в IV квартале нынешнего года.