Новая Lada Niva Travel: раскрыты подробности и возможная стоимость

Под капотом — 1,8-литровый восьмиклапанный мотор с продольной компоновкой, созданный на базе агрегатов для переднеприводных Lada. Такой же получит классическая Niva Legend в 2026 году.

Чтобы уместить новый двигатель на место прежнего 1.7, инженерам пришлось полностью перекомпоновать моторный отсек. Блок цилиндров, коленчатый вал и отливка поршня взяты у 1.8 Evo, устанавливаемого поперечно.

Отдача — 90 лошадиных сил, что на семь больше, чем у мотора объемом 1,7 литра. Прибавка могла быть и больше, но определяющим фактором стало стремление избежать повышенных акцизов. Максимальный крутящий момент вырос на 24 Нм до 153, а на низких оборотах — около 1000 в минуту — он больше на 27 Нм.