Спорткар Ligier показали на очередном тизере

История Ligier началась с модели JS2, которая выпускалась с 1971 по 1977 год. В основе машины со стеклопластиковым кузовом лежала рама из штампованной стали. Среднемоторный спорткар оснащался 2,7-литровым двигателем от Citroen SM, отдача которого составляла сначала 170, а потом 190 лошадиных сил. С 2008 года Ligier выпускает ситикары, электромобили и квадрициклы.