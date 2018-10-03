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11:29

Спорткар Ligier показали на очередном тизере

Новинка дебютирует 11 октября на автосалоне в Париже

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Французская компания Ligier, ранее известная как производитель гоночных машин и спорткаров, опубликовала очередной тизер новой модели, выпуск которой приурочат к 50-летию марки. Дебют трекового автомобиля состоится на автосалоне в Париже.

Постройкой нового спорткара будет заниматься фирма Onroak Automotive, владеющая лицензией на использование марки Ligier. Ранее предполагалось, что это будет сильно модифицированная версия Ford Mustang, но на новом изображении сходства с маслкаром не видно.

Первый тизер нового спорткара Ligier.

По предварительной информации, новый Ligier оснастят двигателем V6 объемом 3,7 литра. Отдача агрегата, сопряженного с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач, составит 325 лошадиных сил. В соответствии с техническим регламентом FIA масса спорткара не превысит 780 килограммов.

Ligier JS2

История Ligier началась с модели JS2, которая выпускалась с 1971 по 1977 год. В основе машины со стеклопластиковым кузовом лежала рама из штампованной стали. Среднемоторный спорткар оснащался 2,7-литровым двигателем от Citroen SM, отдача которого составляла сначала 170, а потом 190 лошадиных сил. С 2008 года Ligier выпускает ситикары, электромобили и квадрициклы.

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