Спорткар Ligier показали на очередном тизере

Постройкой нового спорткара будет заниматься фирма Onroak Automotive, владеющая лицензией на использование марки Ligier. Ранее предполагалось, что это будет сильно модифицированная версия Ford Mustang, но на новом изображении сходства с маслкаром не видно.
По предварительной информации, новый Ligier оснастят двигателем V6 объемом 3,7 литра. Отдача агрегата, сопряженного с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач, составит 325 лошадиных сил. В соответствии с техническим регламентом FIA масса спорткара не превысит 780 килограммов.
История Ligier началась с модели JS2, которая выпускалась с 1971 по 1977 год. В основе машины со стеклопластиковым кузовом лежала рама из штампованной стали. Среднемоторный спорткар оснащался 2,7-литровым двигателем от Citroen SM, отдача которого составляла сначала 170, а потом 190 лошадиных сил. С 2008 года Ligier выпускает ситикары, электромобили и квадрициклы.