У McLaren F1 появится «истинный» преемник: с мотором V12 и «механикой»

В разговоре с журналистами из Road & Track Марри выразил уверенность в том, что еще ни одной компании не удалось сделать другой McLaren F1. По его словам, причина в том, что оригинальный суперкар был очень легким, отличался отличной «обратной связью» с водителем, звуком V12, прозрачностью рулевого управления и беспрецедентным вниманием к инжинирингу.

Сейчас, по мнению Марри, есть последний шанс создать подобный McLaren F1 автомобиль, пока мир не захватила всеобщая электрификация. В его основу ляжет карбоновый монокок, а не шасси iStream, которое компания Марри разработала для более дешевых моделей. Суперкар получит мотор V12, «механику» и трехместный салон с центральным водительским креслом. Масса нового F1 будет меньше тонны.