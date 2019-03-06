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16:21

У McLaren F1 появится «истинный» преемник: с мотором V12 и «механикой»

У него будет двигатель V12 и «механика»

Создатель McLaren F1 Гордон Марри и принадлежащая ему компания IGM работают над «истинным» наследником культового суперкара. Новый автомобиль унаследует не только общую концепцию, но и двигатель V12, а также механическую коробку передач.
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В разговоре с журналистами из Road & Track Марри выразил уверенность в том, что еще ни одной компании не удалось сделать другой McLaren F1. По его словам, причина в том, что оригинальный суперкар был очень легким, отличался отличной «обратной связью» с водителем, звуком V12, прозрачностью рулевого управления и беспрецедентным вниманием к инжинирингу.

Сейчас, по мнению Марри, есть последний шанс создать подобный McLaren F1 автомобиль, пока мир не захватила всеобщая электрификация. В его основу ляжет карбоновый монокок, а не шасси iStream, которое компания Марри разработала для более дешевых моделей. Суперкар получит мотор V12, «механику» и трехместный салон с центральным водительским креслом. Масса нового F1 будет меньше тонны.

Оригинальный McLaren F1 оснащался 6,0-литровым V12 мощностью 627 лошадиных сил и 617 Нм момента. С нуля до «сотни» суперкар разгонялся за 3,2 секунды, а его максималка составляла 386 километров в час. Масса машины — 1140 килограммов. Установленный прототипом F1 рекорд скорости для дорожных автомобилей был побит Koenigsegg CCR лишь в 2005 году.

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