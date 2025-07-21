Электрохэтчбек MG4 получит передовую батарею и запас хода 537 километров 

MG4 новой генерации получит полутвердотельную батарею емкостью 70 киловатт-часов от QingTao Energy. Она прошла «строгие испытания» на безопасность, заверил Чэнь Цуй. Также она на 13,8 процента лучше сохраняет запас хода при температуре до -7 градусов Цельсия по сравнению с обычными литий-железо-фосфатными (LFP) ячейками.

Батарея будет питать электромотор мощностью 163 лошадиные силы, установленный на задней оси. Запас хода без подзарядки — 537 километров.