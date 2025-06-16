Составлен список новых автомобилей, которые появятся в России летом

Jaecoo J5 станет самой компактной моделью в линейке марки, которую предложат на российском рынке с турбомоторами 1.5 и 1.6, передним и полным приводом соответственно. А другой компактный китайский кроссовер, GAC GS4, обзаведется версией со всеми ведущими колесами. У дилеров Exeed появится VX с иным дизайном кормы и обновленным интерьером — это может произойти уже в июле.

Под названием Nordcross 001 на российском рынке будет продаваться Lynk & Co 09. Товарный знак Nordcross принадлежит компании «Слава Моторс Рус», дистрибьютору Knewstar в России. Автомобили для нашего рынка производятся на заводе в Муданьцзяне, провинция Хэйлунцзян: с конвейера сходят Lynk & Co 09 с другими шильдиками. В первой партии будут семиместные кроссоверы с «мягкогибридной» силовой установкой и полным приводом.