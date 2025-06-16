Составлен список новых автомобилей, которые появятся в России летом

Составлен список новых автомобилей, которые появятся в России летомНа ближайшие 2,5 месяца запланировано минимум восемь запусков
Подтверждены старты продаж седана Exlantix ES — он дебютировал в начале июня одновременно с гибридным кроссовером ET и будет стоить от 5 990 000 рублей. Ранее сообщалось, что модель получила одобрение типа транспортного средства и первая партия таких машин уже выдвинулась из Китая в Россию. В автосалонах они должны появиться до конца лета, прием предварительных заказов уже открыт.
Jaecoo J5 станет самой компактной моделью в линейке марки, которую предложат на российском рынке с турбомоторами 1.5 и 1.6, передним и полным приводом соответственно. А другой компактный китайский кроссовер, GAC GS4, обзаведется версией со всеми ведущими колесами. У дилеров Exeed появится VX с иным дизайном кормы и обновленным интерьером — это может произойти уже в июле.
Под названием Nordcross 001 на российском рынке будет продаваться Lynk & Co 09. Товарный знак Nordcross принадлежит компании «Слава Моторс Рус», дистрибьютору Knewstar в России. Автомобили для нашего рынка производятся на заводе в Муданьцзяне, провинция Хэйлунцзян: с конвейера сходят Lynk & Co 09 с другими шильдиками. В первой партии будут семиместные кроссоверы с «мягкогибридной» силовой установкой и полным приводом.
Условными новинками российского автопрома, базирующимися на моделях китайских брендов, станут «Москвич 8» (JAC X8 Plus) и Sollers SP7 (JAC Refine RF8). Первый — это трехрядный кроссовер с 1,5-литровым турбомотором мощностью 174 лошадиные силы, семидиапазонным «роботом» и передним приводом. По предварительным оценкам, стоить он будет около трех миллионов рублей.
Ну, а Sollers SP7 — это трехрядный MPV с «капитанскими» креслами. На старте продаж ожидается одна богатая комплектация с бензиновым 2,0-литровым турбомотором (224 лошадиных сил), классическим восьмиступенчатым автоматом и передним приводом. Ориентировочная цена — 5,5 миллиона рублей.