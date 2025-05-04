У недорогого кроссовера GAC GS4 появится полный привод в России

У недорогого кроссовера GAC GS4 появится полный привод в РоссииКитайская марка готовит альтернативу Haval F7 и Geely Atlas
Инсайдеры не уточняют начинку полноприводного GAC GS4. Сейчас кроссовер оснащается турбомотором 1.5 (170 л.с., 250 Нм) и 7-ступенчатым «роботом», однако у компании есть техническая возможность перейти на 8-ступенчатый японский автомат Aisin. Также напрашивается расширение гаммы комплектаций: сейчас оснащение фиксированное.
Для китайского исходника доступны 19-дюймовые диски, адаптивный дальний свет, распознавание дорожный знаков, камера кругового обзора 540°, медиасистема с 14,6-дюймовым тачскрином и многое другое. По неофициальным данным, полноприводный GAC GS4 подорожает с нынешних 3,0 до 3,5 миллиона рублей. Если инсайд подтвердится, новинка всё равно окажется дешевле Geely Atlas.
В представительстве GAC скорый дебют полноприводного GS4 не подтвердили, но и не опровергли. Компания по-прежнему изучает возможность локализации производства в нашей стране, и главным кандидатом на российскую прописку является как раз GS4.