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Опубликовано 04 мая 2025, 11:55
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У недорогого кроссовера GAC GS4 появится полный привод в России

Китайская марка готовит альтернативу Haval F7 и Geely Atlas
У недорогого кроссовера GAC GS4 появится полный привод в России. Портал «Китайские автомобили» выяснил, что летом линейка «четвёрок» на нашем рынке расширится. В России GAC добавит модели полноприводную трансмиссию, которая станет своего рода эксклюзивом: в Поднебесной у всех GS4 передние ведущие колёса. Вдобавок, новинка отличится расширенным оснащением: появится панорамная крыша, электропривод крышки багажника и другие опции.
У недорогого кроссовера GAC GS4 появится полный привод в России
© GAC
Сергей Ильин
Сергей Ильин

Инсайдеры не уточняют начинку полноприводного GAC GS4. Сейчас кроссовер оснащается турбомотором 1.5 (170 л.с., 250 Нм) и 7-ступенчатым «роботом», однако у компании есть техническая возможность перейти на 8-ступенчатый японский автомат Aisin. Также напрашивается расширение гаммы комплектаций: сейчас оснащение фиксированное.

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Для китайского исходника доступны 19-дюймовые диски, адаптивный дальний свет, распознавание дорожный знаков, камера кругового обзора 540°, медиасистема с 14,6-дюймовым тачскрином и многое другое. По неофициальным данным, полноприводный GAC GS4 подорожает с нынешних 3,0 до 3,5 миллиона рублей. Если инсайд подтвердится, новинка всё равно окажется дешевле Geely Atlas.

В представительстве GAC скорый дебют полноприводного GS4 не подтвердили, но и не опровергли. Компания по-прежнему изучает возможность локализации производства в нашей стране, и главным кандидатом на российскую прописку является как раз GS4.